Samsung Galaxy Note 10 işte bu özelliklerle geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSamsung Galaxy Note 10 işte bu özelliklerle geliyor
GeriTeknoloji Samsung Galaxy Note 10 işte bu özelliklerle geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
02.04.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Note 10 işte bu özelliklerle geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsung Galaxy Note 10 işte bu özelliklerle geliyor

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy S10 serisi telefonlarının ardından bu kez Galaxy Note 9 için kolları sıvamış durumda. Yaz aylarında resmi duyurusunun yapılması beklenen telefonun iki farklı model olarak satışa sunulması beklenirken, Galaxy Note 9 bakın muhtemel hangi özelliklerle karşımıza çıkacak?

Galaxy Note serisinin en önemli özelliği hiç şüphesiz S-Pen yani kalemiyle birlikte kendine has bir kullanıcı kitlesine sahip olması... Şirket, her sene Samsung'un bu serisine yeni bir model katarken, gözler Galaxy Note 10'a çevrilmiş durumda. Yeni cihazla ilgili çok az şey bilmemize karşın; internete sızan bilgiler, muhtemel Galaxy Note 10'la ilgili önemli ipuçları veriyor. 

Bazı iddialara göre Galaxy Note 10'un üzerinde fiziksel hiçbir tuş bulunmayacak; yani güç tuşunun dahi bulunmadığı bir modelden söz ediyoruz. Ancak bu düşük bir ihtimal. Diğer yandan Galaxy Note 10'un iki farklı model olarak satışa sunulma durumu söz konusu. Bu modellerden birinin Galaxy Note 10e diğerinin de Galaxy Note 10 Plus adını taşıması kuvvetle muhtemel görünüyor. Böyle bir şey söz konusu olursa bu gerçekten de bir ilk olacak; zira Samsung, Galaxy Note serisi telefonların hiçbirini ayrı modeller olarak satmadı; sadece depolama hafızası ve RAM seçenekleri sundu. Ancak görünen o ki şirket, Galaxy S10 serisinde olduğu gibi Galaxy Note 10'da da benzer ayrıma gitmeye niyetli.

Galaxy Note 10'un Ağustos ayında resmi duyurusunun yapılması bekleniyor; zira Galaxy Note 9 da 2018 yılında yine aynı ay duyurulmuştu.

Huawei P30 Pro elimizdeHuawei, P30 serisi yeni telefonlarını Paris’te dünyaya duyurdu. Hürriyet Teknoloji editörü Selim Öztürk P30 Pro’yu kutusundan çıkardı ve Eyfel Kulesi eşliğinde ilk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?