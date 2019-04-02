Samsung Galaxy Note 10 işte bu özelliklerle geliyor
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy S10 serisi telefonlarının ardından bu kez Galaxy Note 9 için kolları sıvamış durumda. Yaz aylarında resmi duyurusunun yapılması beklenen telefonun iki farklı model olarak satışa sunulması beklenirken, Galaxy Note 9 bakın muhtemel hangi özelliklerle karşımıza çıkacak?
Galaxy Note serisinin en önemli özelliği hiç şüphesiz S-Pen yani kalemiyle birlikte kendine has bir kullanıcı kitlesine sahip olması... Şirket, her sene Samsung'un bu serisine yeni bir model katarken, gözler Galaxy Note 10'a çevrilmiş durumda. Yeni cihazla ilgili çok az şey bilmemize karşın; internete sızan bilgiler, muhtemel Galaxy Note 10'la ilgili önemli ipuçları veriyor.
Bazı iddialara göre Galaxy Note 10'un üzerinde fiziksel hiçbir tuş bulunmayacak; yani güç tuşunun dahi bulunmadığı bir modelden söz ediyoruz. Ancak bu düşük bir ihtimal. Diğer yandan Galaxy Note 10'un iki farklı model olarak satışa sunulma durumu söz konusu. Bu modellerden birinin Galaxy Note 10e diğerinin de Galaxy Note 10 Plus adını taşıması kuvvetle muhtemel görünüyor. Böyle bir şey söz konusu olursa bu gerçekten de bir ilk olacak; zira Samsung, Galaxy Note serisi telefonların hiçbirini ayrı modeller olarak satmadı; sadece depolama hafızası ve RAM seçenekleri sundu. Ancak görünen o ki şirket, Galaxy S10 serisinde olduğu gibi Galaxy Note 10'da da benzer ayrıma gitmeye niyetli.
Galaxy Note 10'un Ağustos ayında resmi duyurusunun yapılması bekleniyor; zira Galaxy Note 9 da 2018 yılında yine aynı ay duyurulmuştu.
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