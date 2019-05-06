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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
06.05.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Note 10 işte böyle olacak!

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Samsung Galaxy Note 10 işte böyle olacak!

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, uzun süredir üzerinde çalıştığı Galaxy Note 10'un üzerinde son rötuşları yapıyor. Yaz aylarında duyurulması beklenen yeni telefonun muhtemel özellikleri bakın nasıl olacak?

Samsung'un beklenen amiral telefonu Galaxy Note 10, şirketin bugüne kadar piyasaya çıkaracağı en iyi telefonu olacak. Henüz özellikleri netleşmese de ekran yapısından işlemcisine bazı özellikleri bugünden belli oldu bile. Tasarım tarafına baktığımızda Galaxy Note 9'a kıyasla daha kavisli bir ekran yapısına sahip olması beklenen cihaz, bu kapsamda görüntü itibariyle büyük farklar sunacak; ancak şirket bu konuda ser veriyor, sır vermiyor.

4500 mAh bataryadan enerjisini alan Galaxy Note 10'un ön yüzünde herhangi bir tuş bulunması beklenmezken, 5G teknolojisini de kullanacağı konuşuluyor. Ancak tüm modellerinde bu destek olmayacak; zira 5G teknolojisi henüz yaygınlaşmadığından özel bir sürümde kullanıcıların karşısında olacak. 

Samsung Galaxy Note 10 işte böyle olacak

Diğer yandan Galaxy Note 10’un 4G destekleyen bir Pro versiyonunun bulunacağı ve bu versiyonda 25W şarj desteğine sahip 4500 mAh kapasiteli bir pilin olacağı da iddialar arasında. 

Ice Universe’e göre normal Note 10’un önünde sadece bir adet kamera yer alıyor. Bu kameranın da Galaxy S10 ailesinde olduğu gibi ekrana entegre edileceği belirtiliyor. Galaxy Note 10 Pro modelinin önünde ise ekrana entegre edilen çift kameranın yer alacağı belirtiliyor. Hatta bu kameraların yanında Galaxy S10 5G modelinde de olduğu gibi bir ToF sensörünün olacağı da tahmin ediliyor.

Snapdragon 855 ya da Exynos 9825 işlemciden alacak telefonlar, şimdiden büyük merak uyandırıyor.

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