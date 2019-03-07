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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
07.03.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Note 10 için geri sayım başladı!

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Samsung Galaxy Note 10 için geri sayım başladı!

Samsung'un geçtiğimiz haftalarda San Francisco'da gerçekleştirdiği etkinlikte yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10 Plus ve Galax S10 5G'yi tanıtmasının ardından sıra her yıl yenilenen kalemli akıllı telefon serisinin son halkası Galaxy Note 10'da... Peki yeni telefon hangi özelliklerle geliyor?

Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung'un bu yıl beklenen telefonlarından biri Galaxy Note 10... Her yıl yenilenen Galaxy Note serisinin bu son halkası, Galaxy S10 serisinin duyurulmasının ardından çok daha iyi özelliklerle karşımıza çıkacak. Peki yeni telefon hangi özelliklerle karşımızda olacak? Tasarımı nasıl olacak?

Samsung Galaxy Note 10 için geri sayım başladı

Şirkete yakın kaynaklardan sızan bazı konsept görüntüler, Galaxy Note 10'la ilgili kullanıcılara fikir veriyor. Galaxy S10 serisinde olduğu gibi Galaxy Note 10 da Infinity-O ekran yapısını kullanıyor. Ön kameralarının arasının daha açık görüldüğü görüntüler, bize Samsung'da aynı tasarıma sahip Galaxy S10 5G modelini hatırlatıyor. Ülkemizde 5G henüz hayata geçirilmediğinden, Samsung Galaxy S10 5G'nin Türkiye'de satışının yapılması beklenmiyor.
Samsung Galaxy Note 10 için geri sayım başladı

Arka yüzünde üç kamera bulunması beklenen Galaxy Note 10'da kameralardan biri 16 MP, diğeri de 12 MP olacak. S-Pen'e geldiğimizde ise önceki modellere göre kayda değer bir değişiklik dikkat çekmiyor. 

Galaxy Note 10'un yaz ayları içinde tanıtılması bekleniyor. 

Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G yan yanaSamsung'un özellikleriyle birbirine hayli benzeyen iki telefonu Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G, aslında aralarında bir dizi farkla geliyor. Galaxy S10 serisi telefonlar nasıl birbirlerini kablosuz şarj ediyor? Galaxy S10'lara özel olarak üretilen LED kılıflar nasıl çalışıyor? Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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