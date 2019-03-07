Samsung Galaxy Note 10 için geri sayım başladı!
Samsung'un geçtiğimiz haftalarda San Francisco'da gerçekleştirdiği etkinlikte yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10 Plus ve Galax S10 5G'yi tanıtmasının ardından sıra her yıl yenilenen kalemli akıllı telefon serisinin son halkası Galaxy Note 10'da... Peki yeni telefon hangi özelliklerle geliyor?
Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung'un bu yıl beklenen telefonlarından biri Galaxy Note 10... Her yıl yenilenen Galaxy Note serisinin bu son halkası, Galaxy S10 serisinin duyurulmasının ardından çok daha iyi özelliklerle karşımıza çıkacak. Peki yeni telefon hangi özelliklerle karşımızda olacak? Tasarımı nasıl olacak?
Şirkete yakın kaynaklardan sızan bazı konsept görüntüler, Galaxy Note 10'la ilgili kullanıcılara fikir veriyor. Galaxy S10 serisinde olduğu gibi Galaxy Note 10 da Infinity-O ekran yapısını kullanıyor. Ön kameralarının arasının daha açık görüldüğü görüntüler, bize Samsung'da aynı tasarıma sahip Galaxy S10 5G modelini hatırlatıyor. Ülkemizde 5G henüz hayata geçirilmediğinden, Samsung Galaxy S10 5G'nin Türkiye'de satışının yapılması beklenmiyor.
Arka yüzünde üç kamera bulunması beklenen Galaxy Note 10'da kameralardan biri 16 MP, diğeri de 12 MP olacak. S-Pen'e geldiğimizde ise önceki modellere göre kayda değer bir değişiklik dikkat çekmiyor.
Galaxy Note 10'un yaz ayları içinde tanıtılması bekleniyor.
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