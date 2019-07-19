Samsung Galaxy Note 10 hangi işlemciyi kullanacak?
Samsung'un 7 Ağustos tarihinde Unpacked etkinliği kapsamında dünyaya duyurmayı planladığı yeni akıllı telefonu Galaxy Note 10'un özellikleri yavaş yavaş belli oluyor. Peki yeni Samsung telefon hangi işlemciden güç alacak?
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, bu yıla damga vurması beklenen yeni amiral telefonu Galaxy Note 10 için gün sayıyor. Pek çok özelliği belli olan yeni telefonun işlemcisi de hayli merak ediliyor. 9to5Google'a göre Samsung'un beklenen kalemli amiral gemileri, ABD'de standart Snapdragon 855'i kullanacak. Galaxy S10 serisinin Amerikan sürümleri de bu işlemciyi kullanıyor. Bununla birlikte Note 10'un uluslararası sürümleri iddiaya göre Samsung'un kendi yonga seti olan Exynos'u, yeni bir model olan Exynos 9825'i kullanacak.
Henüz duyurulmayan Exynos 9825'in 8 nanometrelik Exynos 9820'nin ardından 7nm (nanometre) teknolojisini kullanması bekleniyor. Bu, yeni işlemcinin daha az güç tüketmesi anlamına gelebilir.
GALAXY NOTE 10 ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?
Kullanıcıların bir süredir kafasını karıştıran Galaxy Note 10'da 3.5 mm kulaklık girişi olup olmayacağı konusu netleşmişe benziyor. FCC tarafından yayınlanan Samsung'un gelecek amiral gemisi Galaxy Note 10+ görsellerine göre, telefonda herhangi bir 3.5 mm jak mevcut değil. Telefonun alt kısmında USB-C portu, hoparlör mazgalı, mikrofon ve S-Pen yuvası görülüyorken, 3.5 mm kulaklık girişi burada bulunmuyor.
Ayrıca tek bir model Galaxy Note 10 satışa sunulmayacak. İki farklı boyutta piyasaya süreceği belirtiliyor. Bunlardan biri normal phablet, yani telefon/tablet karışımı bir cihaz, diğeri ise daha küçük bir varyant olacak. Genel olarak Galaxy Note 10 serisinin iki 4G ve iki 5G versiyonu olmak üzere dört model olarak çıkacağı söyleniyor.
50 W hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi beklenen Galaxy Note 10, tüm Samsung telefonlardan daha hızlı şarj olacak; öyle ki Galaxy S10 serisinde dahi 15 W'lık şarj teknolojisi kullanılıyor. Bu da 4500 mAh batarya kapasiteli Galaxy Note 10'un 35 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabileceği anlamına geliyor.
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