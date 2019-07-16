Samsung Galaxy Note 10 geliyor! Kulaklığı böyle olacak
Samsung, 7 Ağustos tarihinde New York'ta gerçekleştireceği Unpacked etkinliği kapsamında Galaxy Note 10 serisini dünyaya duyuracak. Bu telefon serisiyle ilgili bugüne dek pek çok bilgi internete sızarken, son olarak cihazın nasıl bir kulaklıkla geleceği de kesinleşti.
Galaxy S10 serisi telefonlardan sonra bu kez sırada Galaxy Note 10 var. 7 Ağustos'ta New York'ta gerçekleştirilecek Unpacked etkinliğinde ilk kez karşımıza çıkması beklenen yeni Galaxy Note 10 serisi telefonlar, şirketin en üst düzey telefonu olacak. Cihazın dikkat çeken noktalarından biri de kutu içeriğinde yer alması beklenen yeni kulaklıkları.
Kullanıcıların bir süredir kafasını karıştıran Galaxy Note 10'da 3.5 mm kulaklık girişi olup olmayacağı konusu netleşmişe benziyor. FCC tarafından yayınlanan Samsung'un gelecek amiral gemisi Galaxy Note 10+ görsellerine göre, telefonda herhangi bir 3.5 mm jak mevcut değil. Telefonun alt kısmında USB-C portu, hoparlör mazgalı, mikrofon ve S-Pen yuvası görülüyorken, 3.5 mm kulaklık girişi burada bulunmuyor.
Ayrıca tek bir model Galaxy Note 10 satışa sunulmayacak. İki farklı boyutta piyasaya süreceği belirtiliyor. Bunlardan biri normal phablet, yani telefon/tablet karışımı bir cihaz, diğeri ise daha küçük bir varyant olacak. Genel olarak Galaxy Note 10 serisinin iki 4G ve iki 5G versiyonu olmak üzere dört model olarak çıkacağı söyleniyor.
50 W hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi beklenen Galaxy Note 10, tüm Samsung telefonlardan daha hızlı şarj olacak; öyle ki Galaxy S10 serisinde dahi 15 W'lık şarj teknolojisi kullanılıyor. Bu da 4500 mAh batarya kapasiteli Galaxy Note 10'un 35 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabileceği anlamına geliyor.
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