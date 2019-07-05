Samsung Galaxy Note 10 büyük bir sürprizle geliyor
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, önümüzdeki haftalarda yeni amiral telefonu Galaxy Note 10'u sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak Galaxy Note 10, tek başına gelmeyecek; işte şirketin gizli sürprizi...
Samsung'un Galaxy Note 10 için hazırladığı davetiye, etkinlikte bir saat görebileceğimizi de ortaya çıkardı. Samsung, davetiyeye ek olarak gönderdiği epostada "Galaxy ekosistemini bir sonraki seviyeye taşıyacak yeni cihazlar" tanıtacağını söylüyor. Cümledeki "cihazlar" sözcüğü, sadece Galaxy Note'un farklı modellerinden değil, farklı tür cihazlardan bahsediyor olabilir. Buradan kesin olarak bir akıllı saatin tanıtılacağı anlamını çıkarmak mümkün değil, ancak yeni bir Note ile yeni bir Tizen saatin tanıtılması yerinde olabilir.
Galaxy Watch'un ilk modeli, Galaxy Note 9 ile birlikte Ağustos 2018'de tanıtılmıştı.
GALAXY NOTE 10 NASIL OLACAK?
Galaxy Note 10'un arka yüzünde dikey arka kamera ve delikli bir ekran bulunacak. Ön kameraya geldiğimizde ise bu kamera ekrandaki deliğin içerisine gömülü olacak. Ancak bu tasarımsal değişikliğin nasıl göründüğünü henüz bilmiyoruz.
Diğer yandan tek bir model Galaxy Note 10 da satışa sunulmayacak. İki farklı boyutta piyasaya süreceği belirtiliyor. Bunlardan biri normal phablet, yani telefon/tablet karışımı bir cihaz, diğeri ise daha küçük bir varyant olacak. Genel olarak Galaxy Note 10 serisinin iki 4G ve iki 5G versiyonu olmak üzere dört model olarak çıkacağı söyleniyor.
50 W hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi beklenen Galaxy Note 10, tüm Samsung telefonlardan daha hızlı şarj olacak; öyle ki Galaxy S10 serisinde dahi 15 W'lık şarj teknolojisi kullanılıyor. Bu da 4500 mAh batarya kapasiteli Galaxy Note 10'un 35 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabileceği anlamına geliyor.
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