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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
27.09.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Note 10 aksesuarları satışa sunuldu

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Samsung Galaxy Note 10 aksesuarları satışa sunuldu

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus kullanıcıları için en yeni aksesuarları Türkiye'de satışa sundu. Eğer Galaxy Note 10 serisi telefonlardan birini kullanıyorsanız bu aksesuarlara göz atmanızda fayda var.

Samsung, kablosuz ekosistemini yeni taşınabilir şarj cihazıyla genişletiyor. Samsung’un ilk kablosuz taşınabilir şarj cihazı olma özelliğini taşıyan EB-U1200, Galaxy akıllı telefon kullanıcıları haricinde Qi uyumlu tüm cihazları da kablosuz şarj edebiliyor. 10.000 mAh’lik yüksek pil kapasitesiyle dikkat çeken ve USB-C ile USB-A bağlantı noktalarını bünyesinde barındıran cihaz, aynı zamanda Galaxy Watch ve Galaxy Buds gibi giyilebilir teknolojileri de şarj etme yeteneğine sahip.

Samsung Kablosuz Hızlı Şarj Aleti, kullanıcılara hareket halindeyken kablosuz şarj kullanmanın güvenilirliğini ve kolaylığını sağlıyor. Taşınabilir ve kablosuz bir deneyim sunmak için tasarlanan cihaz, alüminyumdan üretilen gövdesiyle geliyor. İki cihazı aynı anda şarj edebilen (1 kablosuz ve 1 kablolu) Samsung Kablosuz Hızlı Şarj Aleti, Adaptif Hızlı Şarj 2.0 teknolojisine de destek veriyor. Cihaz, Samsung Galaxy S serisi ve Galaxy Note serisi cihazları (Galaxy S6 ve üstü), Galaxy Buds, Galaxy Watch serisi ve diğer markaların tüm Qi sertifikalı cihazlarıyla uyumlu olarak çalışıyor.

Samsung Galaxy Note 10 aksesuarları satışa sunuldu

Işık gösterisi sunan LED kılıflar

Galaxy Note10+ ve Galaxy Note10 modellerini darbelere karşı koruyan kılıflar, tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Siyah ve beyaz renk seçeneğiyle sunulan LED kılıflar, telefon yüzüstü çevrildiğinde bir dakika boyunca yavaşça yanıp sönerek yıldızlı gece benzeri bir ışık gösterisi sunuyor. Galaxy Note10 kullanıcıları, LED ekran üzerinden gelen çağrıları, mesajları görebiliyor. LED kılıf, kullanıcıların telefonlarına takmasının ardından çalışmaya başlıyor ve gücünü telefonların pilinden alıyor. Samsung, LED kılıfla birlikte Clear View kılıfı da kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Samsung Galaxy Note 10 aksesuarları satışa sunuldu

Clear View ekranı sayesinde kullanıcılar kılıfın ekranını açmadan bildirimlere ve çalma listelerine bir bakışta göz atabiliyorlar. Galaxy Note10+’ı ve Galaxy Note10’u daha rahat bir şekilde kavramanızı sağlayan kılıf, çarpmalara ve düşmelere karşı da telefonları koruyor. 

Galaxy Note10’a özel olarak tasarlanan kablosuz hızlı şarj cihazının tavsiye edilen satış fiyatı 329 TL, ClearView kılıfın tavsiye edilen satış fiyatı 349 TL, LED kılıfın tavsiye edilen satış fiyatı 299 TL, deri kılıfın tavsiye edilen satış fiyatı ise 399 TL. LED View kılıfın tavsiye edilen satış fiyatı 349 TL, silikon kılıfların tavsiye edilen satış fiyatı ise 149 TL.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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