Samsung Galaxy M40 için geri sayım başladı!
Samsung, M serisi telefonlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Şimdi de sıra Galaxy M40'ta! Peki şirketin yeni telefonu hangi özelliklerle geliyor dersiniz?
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni telefonu Galaxy M40 üzerinde çalışıyor. Henüz şirketin adını duyurmadığı yeni telefonunun WiFi sertifikasının internete sızmasıyla birlikte telefonun varlığı öğrenildi. WiFi a/c standartlarını desteklediği kesinleşen Galaxy M40, Galaxy A40'ta olduğu gibi Super AMOLED teknolojisine sahip bir ekran kullanacak ve ekran büyüklüğünün de 6.4 inç olacağı düşünülüyor.
SM-M405F model numarasına sahip olduğu öğrenilen Galaxy M40, Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak.
İlk olarak Hindistan telefon pazarına girmesi beklenen telefonun ne zaman satışa çıkacağı bilinmezken; cihazın işlemci ve RAM gibi diğer teknik bilgileriyle ilgili bir bilgi de bulunmuyor.
Şirket, daha önce aldığı bir kararla Galaxy J serisi telefonların üretiminin durdurulduğu, devamının gelmeyeceğini açıklarken, artık Galaxy M ve Galaxy A serisi telefonlar bu modellerin yerini alacak.
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