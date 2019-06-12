Samsung Galaxy M40 duyuruldu: İşte tüm özellikleri
Güney Kore merkezli teknoloji markası Samsung, sessiz sedasız yeni telefonu Galaxy M40'ın duyurusunu yaptı. Peki yeni Samsung telefon hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne olacak?
Samsung Galaxy M40 tanıtıldı. Galaxy A serisi ile birlikte şirketin önem verdiği bir diğer seri olan M serisinin yeni üyesi M40, önceki modellere göre çıtayı bir üst seviyeye çıkarıyor. Infinity-O ekran modeliyle gelen yeni telefonun bu tasarımına Galaxy S10 serisinden aşinayız. Cihazın parmak izi okuyucusu telefonun arka yüzünde yer alırken, 6.3 inç'lik ekranı ile gelen telefonun camı Corning Gorilla Glass 3 teknolojisinden faydalanıyor. Yani cihaz çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı bir yapıda bulunuyor.
Qualcomm'un Snapdragon 675 işlemcisinden güç alan Galaxy M40'da kullanılan grafik yongası ise Adreno 612. 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ile gelen cihazın toplam hafızası microSD kart desteği sayesinde 512 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
Galaxy M40'ın dikkat çeken bir diğer özelliği ise arka yüzünde yer alan üçlü kamera kurulumu. 32 MP çözünürlüğündeki ana kameraya 5 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve yine 5 MP çözünürlüğündeki derinlik algılayıcı sensör eşlik ediyor. Cihazın ön yüzünde ise 16 MP kamera kullanılmış.
3500 mAh batarya ile gelen Galaxy M40, USB Type-C arabirimini kullanıyor. Cihazın fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmadı.
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