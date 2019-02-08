Samsung Galaxy M30'un özellikleri belli oldu
Samsung'un bir süredir hakkında internete yeni sızıntıların bulunduğu telefonu Galaxy M30'un özellikleri netleşti. Orta segment bir telefon olan Galaxy M30, bakın hangi teknik özellikleri kullanıyor?
Samsung'un orta segment telefonlarından Galaxy M30'un özellikleri netleşti. 6.38 inç'lik Full HD+ ekranla gelmesi beklenen telefon, diğer pek çok yeni Samsung telefonda olduğu gibi Infinity-V ekran tasarımını kullanıyor. Yani çentikli ekran yapısı selfie kamerası ölçeğinde bulunuyor. 4 GB RAM kullanacak olan üründe 64 GB eMMC hafıza yer alıyor.
İşlemci tarafına geldiğimizde ise Samsung'un Galaxy M30'larda Exynos 7904 işlemciyi kullanmayı tercih ettiği dikkat çekiyor. Arka yüzünde çift kamera bulunan telefonun bir kamerası 13 MP, diğeri ise 5 MP çözünürlükte çekim yapabiliyor. 5 MP f/2.2 diyaframlı ultra geniş açılı kamera kullanan Galaxy M30'da 5000 mAh batarya bulunuyor.
Ağırlığı 175 gramı geçmeyen telefonla ilgili Samsung'tan net bir açıklama gelmezken, şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Galaxy M30'un bu özelliklerle gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.
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