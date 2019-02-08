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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.02.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy M30'un özellikleri belli oldu

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Samsung Galaxy M30'un özellikleri belli oldu

Samsung'un bir süredir hakkında internete yeni sızıntıların bulunduğu telefonu Galaxy M30'un özellikleri netleşti. Orta segment bir telefon olan Galaxy M30, bakın hangi teknik özellikleri kullanıyor?

Samsung'un orta segment telefonlarından Galaxy M30'un özellikleri netleşti. 6.38 inç'lik Full HD+ ekranla gelmesi beklenen telefon, diğer pek çok yeni Samsung telefonda olduğu gibi Infinity-V ekran tasarımını kullanıyor. Yani çentikli ekran yapısı selfie kamerası ölçeğinde bulunuyor. 4 GB RAM kullanacak olan üründe 64 GB eMMC hafıza yer alıyor.

İşlemci tarafına geldiğimizde ise Samsung'un Galaxy M30'larda Exynos 7904 işlemciyi kullanmayı tercih ettiği dikkat çekiyor. Arka yüzünde çift kamera bulunan telefonun bir kamerası 13 MP, diğeri ise 5 MP çözünürlükte çekim yapabiliyor. 5 MP f/2.2 diyaframlı ultra geniş açılı kamera kullanan Galaxy M30'da 5000 mAh batarya bulunuyor. 

Ağırlığı 175 gramı geçmeyen telefonla ilgili Samsung'tan net bir açıklama gelmezken, şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Galaxy M30'un bu özelliklerle gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. 

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