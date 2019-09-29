Samsung Galaxy M30s Türkiye'de satışa çıkıyor! Fiyatı ise...
Samsung Electronics, Y ve Z kuşakları için yeni Galaxy M serisi akıllı telefonunu karbon siyahı, pasifik mavisi ve köpük beyazı renk seçenekleri ile sadece online kanallar üzerinden satışa sunuyor. Peki yeni telefon hangi özelliklerle geliyor?
Samsung, SM-M307F adında yeni bir telefonun hazırlığında. 6.4 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Full HD+ çözünürlük sunuyor. Exynos 9610 işlemciden gücünü alan Galaxy M30s, M30'da yer alan Exynos 7904 işlemciye göre çok daha yüksek bir işlem gücü sunacak.
4GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı varyantlarına sahip olacak olan Galaxy M30s, 3'lü kamera sistemini de üzerinde taşıyacak. 5 MP f/2.2, 8 MP f/2.2 ve 48 MP f/2.0 3'lü kamera setini arkada taşıyacak olan M30s, ön tarafta da 16 MP f/2.0 diyaframlı bir ön kamera bulunduracak.
Galaxy M30s'in 6000 mAh gibi dev bir bataryayla geleceğini de belirtelim. Bu arada Galaxy M30s kutudan çıktığında Anroid 9 Pie işletim sistemiyle çalışacak.
Galaxy M30s'in tavsiye edilen satış fiyatı 2.699 TL.
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