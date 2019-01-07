Samsung Galaxy M30 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un beklenen telefonlarından biri olan Galaxy M30'un muhtemel özellikleri ortaya çıktı. Bakın Samsung bu kez nasıl bir telefonla geliyor?
Samsung Galaxy M30'un özellikleri belli oldu. 6.38 inç'lik bir ekranla gelen ve bu sayede 2220x1080 piksel çözünürlük sunan cihaz, Exynos 7885 işlemciden güç alıyor. 4 ve 6 GB RAM'li modelleri bulunan Galaxy M30'un 64 ve 128 GB'lık dahili hafızalı modelleri bulunurken, arka yüzünde ise 3 kamera yer alacak. Bu kameralar 13 MP, 5 MP ve yine 5 MP olacak.
5000 mAh tipi batarya ile gelmesi beklenen Samsung Galaxy M30'un ekranında dikkat çeken bir diğer önemli detay da nokta çentikle geliyor olması. Galaxy M serisi telefonların tasarımını gelen olarak bu hale getiren şirket, bu tasarıma Infinity-V adını vermiş.
Cihazın ne zaman tanıtılacağı ise henüz belli değil.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle