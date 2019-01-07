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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
07.01.2019 - 08:56, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy M30 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

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Samsung Galaxy M30 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri
Fotoğraf: Pixabay

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un beklenen telefonlarından biri olan Galaxy M30'un muhtemel özellikleri ortaya çıktı. Bakın Samsung bu kez nasıl bir telefonla geliyor?

Samsung Galaxy M30'un özellikleri belli oldu. 6.38 inç'lik bir ekranla gelen ve bu sayede 2220x1080 piksel çözünürlük sunan cihaz, Exynos 7885 işlemciden güç alıyor. 4 ve 6 GB RAM'li modelleri bulunan Galaxy M30'un 64 ve 128 GB'lık dahili hafızalı modelleri bulunurken, arka yüzünde ise 3 kamera yer alacak. Bu kameralar 13 MP, 5 MP ve yine 5 MP olacak.

5000 mAh tipi batarya ile gelmesi beklenen Samsung Galaxy M30'un ekranında dikkat çeken bir diğer önemli detay da nokta çentikle geliyor olması. Galaxy M serisi telefonların tasarımını gelen olarak bu hale getiren şirket, bu tasarıma Infinity-V adını vermiş.

Cihazın ne zaman tanıtılacağı ise henüz belli değil.

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