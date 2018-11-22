Samsung Galaxy M2'nin özellikleri belli oldu
Samsung'un orta segment telefonu Galaxy M2'nin özellikleri ortaya çıktı.
Bir süredir hakkında bazı söylentiler işittiğimiz Samsung M2, geçtiğimiz gün Geekbench testinde ortaya çıktı. Samsung’un orta segmentteki yeni modeli gücünü Exynos 7885 yonga setinden alacak. Hatırlanacağı üzere bu yonga seti bazı Galaxy A serisi modellerde karşımıza çıkmıştı.
Sistemini 3GB RAM ile destekleyen telefonun min. dahili depolama hafızası ise 32GB. Elbette 4GB RAM ve 64GB’lık hafızaya sahip bir versiyonun bulunduğunu da belirtelim.
Samsung’un Galaxy M2 modelini ne zaman tanıtacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Fakat cihazın fiyatının giriş seviyesinde olması bekleniyor. Bu da Galaxy M2 fiyatının 200 dolar civarında bir etikete sahip olacağı anlamını taşıyor.
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