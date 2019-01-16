Samsung Galaxy M20 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri
Güney Koreli şirket Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy M20'nin özellikleri ortaya çıktı. İşte detayları...
Samsung'un yeni M serisi oldukça iddialı geliyor. Elde edilen rapora göre serinin ilk ortaya çıkan telefonu olan Galaxy M20, 6.3 inç büyüklüğünde 2340x1080 çözünürlüğünde ekran ile gelecek.
Son dönemin modası su damlası çentikli ekrana sahip olması beklenen cihaz Exynos 855 işlemciden gücünü alacak. Kamera tarafına geldiğimizde ise arka tarafında 13 Megapiksel ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde çift kamera bulunuyor.
5000 mAH büyüklüğünde batarya ile gelen cihazda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkması beklenen telefon 183 gram ağırlığında.
Merakla beklenen cihazın tanıtımı 28 Ocak günü gerçekleştirilecek.
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