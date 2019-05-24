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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.05.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy M20 için Android Pie güncellemesi ne zaman yayınlanacak?

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Samsung Galaxy M20 için Android Pie güncellemesi ne zaman yayınlanacak?

Samsung, telefonlarına Android Pie güncellemesi getirmeye devam ediyor. Şimdi de sırada Galaxy M serisi var. Peki Android'in son sürümü Galaxy M10, Galaxy M30 ve Galaxy M20 modelleri için ne zaman yayınlanacak?

Samsung'un orta segmente konumlandıran Galaxy M serisi, 3 haziran itibarıyla Android 9 Pie güncellemesine sahip olacak. Söz konusu güncelleme ilk olarak Hindistan'daki kullanıcılarla buluşacak. Galaxy M serisine sunulacak olan Android 9 Pie güncellemesi, çeşitli iyileştirmeler ve güvenlik yamaları içeriyor.

SAMSUNG GALAXY M20'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.3 inçlik Full HD+ çözünürlüğe sahip olan Galaxy M20’nin 3GB bellek ve 32GB depolama alanı bulunuyor. Galaxy M20, canlı odak özelliğini destekleyen 13MP’lik arka ana kameranın yanında 120˚ ultra-geniş açılı fotoğraf çekmeyi sağlayan 5MP’lik ikinci arka kamerası ve 5000 mAh’lik pil kapasitesi ile öne çıkıyor.

Yüzde 90 oranında etkileyici bir ekran-kasa oranına sahip olan Galaxy M20, hızlı şarj desteği sayesinde normal şarja göre 3 kat daha hızlı şarj olabiliyor.

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