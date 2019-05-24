Samsung Galaxy M20 için Android Pie güncellemesi ne zaman yayınlanacak?
Samsung, telefonlarına Android Pie güncellemesi getirmeye devam ediyor. Şimdi de sırada Galaxy M serisi var. Peki Android'in son sürümü Galaxy M10, Galaxy M30 ve Galaxy M20 modelleri için ne zaman yayınlanacak?
Samsung'un orta segmente konumlandıran Galaxy M serisi, 3 haziran itibarıyla Android 9 Pie güncellemesine sahip olacak. Söz konusu güncelleme ilk olarak Hindistan'daki kullanıcılarla buluşacak. Galaxy M serisine sunulacak olan Android 9 Pie güncellemesi, çeşitli iyileştirmeler ve güvenlik yamaları içeriyor.
SAMSUNG GALAXY M20'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
6.3 inçlik Full HD+ çözünürlüğe sahip olan Galaxy M20’nin 3GB bellek ve 32GB depolama alanı bulunuyor. Galaxy M20, canlı odak özelliğini destekleyen 13MP’lik arka ana kameranın yanında 120˚ ultra-geniş açılı fotoğraf çekmeyi sağlayan 5MP’lik ikinci arka kamerası ve 5000 mAh’lik pil kapasitesi ile öne çıkıyor.
Yüzde 90 oranında etkileyici bir ekran-kasa oranına sahip olan Galaxy M20, hızlı şarj desteği sayesinde normal şarja göre 3 kat daha hızlı şarj olabiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle