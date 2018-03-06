Samsung Galaxy J8'in özellikleri ortaya çıktı!

Samsung, Galaxy J7 ile önemli bir başarı elde etmişti ve J serisini devam ettirme kararı almıştı. Bu serinin yeni telefonu Samsung Galaxy J8'in Geekbench testi sonuçları sızdırıldı. Orta segmentteki telefonun tek çekirdekte 728 ve çok çekirdekte 3683 puan alan telefon Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çalışıyor.

Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 7870 yonga setini kullanacak olan telefon, 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. Yonga setinde bulunan bu işlemciler 1.6 Ghz'e kadar çıkabiliyor. Grafik birimi olarak telefonda Mali-T830 tercih edilmiş. Sızdırılan özellikler de 3 GB RAM ve USB Type-C portunun bulunacağı bilgisi de yer alıyor.