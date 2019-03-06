Samsung Galaxy Fold'a karşı Lego Fold geliyor
Önce Galaxy Fold’la Samsung’un, ardından da Mate X modeliyle Huawei’nin adım attıkları katlanabilir akıllı telefon akımına LEGO da sosyal medya hesaplarından eğlenceli bir paylaşımla katıldı.
Katlanabilir telefon reklamlarıyla sık sık karşılaştığımız bu günlerde oyuncak şirketi Lego tarafından zekice hamle geldi. Geçtiğimiz yıldan beri kitap tarzında setler kuran şirket, Samsung'un katlanabilir telefonuna karşı Lego Fold adındaki ürününü ortaya çıkardı.
Lego Fold adıyla sunulan ürünün özelliklerini açıklayan Lego, 5 inç boyutundaki kitabın açıldığı zaman 11 inç olduğunu öne sürerek ilginç bir yaklaşım sergiledi. Bu yöntemle beraber şirket Pop-Up Book adındaki oyuncağını sergiledi.
Kitap şeklinde olan ürünün dış tarafını inşa ettikten sonra iç kısmı oluşuyor ve katlandığı zaman kitap haline geliyor. Ürün açıldıktan sonra ise tam anlamıyla ortaya çıkıyor. 3 boyutlu hikaye kitabının 70 dolar fiyat etiketiyle satıldığını da belirtelim.
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