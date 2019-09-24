Samsung Galaxy Fold yere düştü! İşte test sonucu

Galaxy Fold adını taşıyan bu özel telefon, en geniş haliyle 7.3 inç'lik bir ekrana sahip. Yani tablet gibi kullanabiliyor; örneğin WhatsApp, YouTube ve hatta Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Dahili ekran sadece bükülmüyor; aynı zamanda katlanabiliyor da. Samsung, bu inovasyonu hayata geçirmek için yeni bir polimer katmanı icat etti ve ince bir ekran yarattı. Yeni malzeme, Galaxy Fold'un esnek ve dayanıklı olmasına, uzun süre kullanılabilmesine imkan veriyor.

Galaxy Fold, kitap gibi açılıp kapanıyor. Samsung, bunu başarmak için birbirine kenetlenen çok sayıda dişli içeren karmaşık bir menteşe geliştirdi. Bu sistem, akıcı ve zarif bir görünüm yaratmak amacıyla gizli bir bölmenin içinde barındırılıyor. Bataryasına gelelim. İki pil eşit şekilde dağıtıldığından Galaxy Fold elinizde dengeli bir his veriyor. Benzersiz bitirişlerle sunulan renkler ile Samsung logolu menteşe zarif uyumu tamamlıyor.

Aynı anda birden fazla uygulamayı açabiliyor olmak oldukça kullanışlı bir özellik. Ne üzerinde çalışıyor, oynuyor ya da paylaşıyor olursanız olun, aynı anda üç aktif uygulamayı açabiliyorsunuz. En yeni filmler ve TV dizileri arasında gezinin, en son yorumlara ve sıralamalara göz atın, fragmanı bir mesaja sürükleyip bırakarak arkadaşlarınızla paylaşın ve bunların tümünü tek ekranda yapın.

Şimdi gelelim teknik özelliklerine... Açıldığında 7.3 inç, kapandığında ise 4.6 inç'lik bir ekrana sahip olan Galaxy Fold, üzerinde 6 kamera barındırıypr. Kapak kamerası 10 MP, arka yüzde ise utra geniş açılı kamerası 16 MP, geniş açılı kamerası 12 MP, Telefoto kamera 12 MP, ön yüzde geniş açı 10 MP ve RGB derinlik sensörü (8 MP) ile birlikte toplamda 6 kamerası var.

12 GB RAM ve 512 GB depolama hafızasıyla gelen Galaxy Fold'un microSD kart desteği bulunmadığından toplam hafızayı sonradan artırmak söz konusu değil.







GALAXY FOLD NE KADAR DAYANIKLI?

Samsung Galaxy Fold, EverythingApplePro kanalı tarafından düşürme testine sokuldu. Ön ekran, menteşeler ve iç ekran üzerine düşürülen Galaxy Fold, testlerin neredeyse hepsinden başarıyla ayrılıyor.

Samsung’un yaptığı güncelleme sonrasında çok daha dayanıklı bir hale gelen model, son olarak yaklaşık 3 metre yükseklikten yere bırakılıyor. Ön ve arka camda herhangi bir hasar yine oluşmaz ve dış ekran çalışmaya devam ederken iç ekran ise maalesef aldığı darbe sonrasında kullanılamaz hale geliyor.





Video sonrasında görüldüğü kadarıyla; her ne kadar katlanabilir ekran son derece hassas olsa da, bu ekranın içeride kalması sebebiyle model, darbelere karşı dayanıklılık göstererek, oldukça uzun bir süre sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek gibi gözüküyor.



