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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 29.01.2020 - 08:24,Son Güncelleme:/

Samsung Galaxy Fold satışlarında yeni bir rekora imza atıldı

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Samsung Galaxy Fold satışlarında yeni bir rekora imza atıldı

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un geçen yılın başlarında tanıttığı ekranı katlanabilen telefonu Galaxy Fold, satış rakamlarıyla şirketin yüzünü güldürdü. Son olarak 22 Ocak'ta Brezilya'da satışa çıkan Galaxy Fold, 24 saatten kısa bir sürede "tükenmiş" durumda.

Samsung'un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy Fold, diğer tüm telefonlarının aksine katlanabilen ekranı ile oldukça farklı ve yenilikleri de beraberinde getiren bir telefon. Huawei Mate X ve Motorola Razr da Galaxy Fold'un karşısında duran dev rakipleri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Peki esnek ekranlı telefonlara olan ilgi nasıl? Kullanıcılar beklendiği gibi bu cihazlara yoğun ilgi gösteriyor mu?

Brezilya'dan gelen haberlere bakıldığında Samsung için işlerin yolunda gittiği görülüyor. Samsung, Galaxy Fold'u global çapta kademeli olarak piyasaya çıkartıyor. Son olarak 22 Ocak'ta Brezilya'da satışa çıkan Galaxy Fold, ükede 24 saatten kısa bir sürede tükenmiş durumda. Bu elbette önemli bir başarı. Ancak Samsung'un ülkede kaç adet Galaxy Fold satışı yaptığını açıklamaması ise kafaları karıştırmıyor değil elbette.

1.980 Dolar fiyattan satışa sunulan Galaxy Fold'un ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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