Samsung Galaxy Fold satışlarında yeni bir rekora imza atıldı

Samsung'un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy Fold, diğer tüm telefonlarının aksine katlanabilen ekranı ile oldukça farklı ve yenilikleri de beraberinde getiren bir telefon. Huawei Mate X ve Motorola Razr da Galaxy Fold'un karşısında duran dev rakipleri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Peki esnek ekranlı telefonlara olan ilgi nasıl? Kullanıcılar beklendiği gibi bu cihazlara yoğun ilgi gösteriyor mu?



Brezilya'dan gelen haberlere bakıldığında Samsung için işlerin yolunda gittiği görülüyor. Samsung, Galaxy Fold'u global çapta kademeli olarak piyasaya çıkartıyor. Son olarak 22 Ocak'ta Brezilya'da satışa çıkan Galaxy Fold, ükede 24 saatten kısa bir sürede tükenmiş durumda. Bu elbette önemli bir başarı. Ancak Samsung'un ülkede kaç adet Galaxy Fold satışı yaptığını açıklamaması ise kafaları karıştırmıyor değil elbette.

1.980 Dolar fiyattan satışa sunulan Galaxy Fold'un ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.



