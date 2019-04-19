Samsung Galaxy Fold parçalarına ayrıldı
Samsung'un ekranı katlanabilen telefonu Galaxy Fold için geri sayım sürüyor. Satışa sunulmasına az bir zaman kala geçtiğimiz günlerde İstanbul'da basın mensuplarının da deneyimleme şansını yakaladığı Galaxy Fold, bu kez parçalarına ayrıldı. Bakın Galaxy Fold'un içi nasıl görünüyor?
Samsung'un 5G desteğine sahip ekranı katlanabilen ilk telefonu Galaxy Fold, tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran bir ürün oldu. Peki Galaxy Fold'un içini hiç gördünüz mü? Hangi parçalar nasıl yerleştirilmiş? Galaxy Fold parçalarına ayrılarak donanımı gözler önüne serildi. 1900 dolar gibi yüksek fiyat etiketine sahip olan katlanabilir yapıdaki telefonun donanımı birçok kişi tarafından merak ediliyordu.
Menteşe ekranı açmak ve telefonu açarken düz tutmak ve yukarı katlamak için beş parçadan oluşan karmaşık bir mekanizmaya sahip. Menteşenin dişlileri mekanik bir saati andırırken, birçok kez yeniden tasarlandığı belirtiliyor.
Galaxy Fold’u söküp fotoğraflarını Weibo’da yayınlayan kişi, menteşenin hassas bir şekilde konumlandırıldığını belirtiyor.
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