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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.04.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Fold için çıkış tarihi değişti

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Samsung Galaxy Fold için çıkış tarihi değişti

Samsung'un ekranı katlanabilen telefonu Galaxy Fold, kullanıcılarca dört gözle bekleniyor; ancak ne zaman çıkacağı henüz kesinleşmiş değil. Şirketten gelen yeni haberlere bakıldığında çıkış tarihinin ertelendiği görülüyor.

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Galaxy Fold'un Türkiye lansmanını yaptı; yeni ürününü basın mensuplarıyla bir araya getirdi. Hal böyle olunca cihazın satışa sunulmasının an meselesi olduğu düşünüldü; ancak durum pek de öyle olmadı. 300 bin kez ekranı katlanabilen Galaxy Fold, bazı ekran sorunlarıyla gündeme geldi ve Samsung'un sorun üzerinde çalıştığı belirtildi. Tüm bu gelişmelerin ardından ürünün çıkışının ertelenmesi ise şirketin Galaxy Fold üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığını ve teknik problemlerin çözülmesi için zaman kazanıldığını akıllara getirdi. 

Yani bugün için Galaxy Fold'un ne zaman satışa sunulacağını kimse bilmiyor. Ancak bu sorunlar yaşanmasaydı, muhtemelen Haziran öncesinde Galaxy Fold ailesi kullanıcılarla buluşmuş olacaktı. 

Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan cihaz, 12 GB RAM'le geliyor ve 512 GB depolama hafızasına sahip. 1980 dolarlık fiyat etiketiyle satılacak olan cihaz, ekranı katlandığında bir telefondan farksız; açıldığında ise bir tablete dönüşüyor ve geniş ekranlı halindeyken aynı anda üç uygulamayı kullanabilmek mümkün hale geliyor. 

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