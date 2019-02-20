Samsung Galaxy Fold geliyor! Katlanabilen telefonla tanışın
Samsung'un katlanabilir ekranıyla dikkat çeken yeni telefonunun ismi resmen belli oldu: Galaxy Fold. Bugüne kadar Galaxy X adıyla anılan bu özel telefonu diğer rakiplerinden ayıracak en önemli özelliği katlanabilen ekran yapısı olacak.
Samsung'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold adını taşıyacak. Şirketle bu isim ilk kez anılmıyor; zira daha önce Türkiye'de Samsung'un Galaxy Fold isminin patentini aldığı biliniyordu; bu gelişmeyle birlikte her şey netlik kazanmış oldu. 7.3 inç'lik dev bir ekranla gelen Galaxy Fold, katlandığında 4.58 inç'lik minik ekranlı bir telefona dönüşüyor. Ağırlığı 200 gramı bulan Galaxy Fold, Snapdragon 855 işlemciden güç alıyor.
Yani Galaxy Fold, sadece katlanabilen ekran sunmakla kalmıyor; aynı zamanda donanım olarak da bir amiral telefonda olması gereken özellikleri bir arada bulunduruyor. 8 GB RAM'le gelen cihazın içinde ise iki adet 2190 mAh batarya bulunuyor.
Galaxy Fold ile ilgili merak edilen bir diğer nokta ise fiyatının ne olacağıyla ilgili. Bu konuda net bir açıklama bulunmasa da; Samsung'a yakın kaynaklar Galaxy Fold'un fiyatının 1600 ila 1800 dolar aralığında olacağı konusunda hemfikir görünüyor.
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