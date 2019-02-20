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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.02.2019 - 07:38, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Fold geliyor! Katlanabilen telefonla tanışın

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Samsung Galaxy Fold geliyor! Katlanabilen telefonla tanışın

Samsung'un katlanabilir ekranıyla dikkat çeken yeni telefonunun ismi resmen belli oldu: Galaxy Fold. Bugüne kadar Galaxy X adıyla anılan bu özel telefonu diğer rakiplerinden ayıracak en önemli özelliği katlanabilen ekran yapısı olacak.

Samsung'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold adını taşıyacak. Şirketle bu isim ilk kez anılmıyor; zira daha önce Türkiye'de Samsung'un Galaxy Fold isminin patentini aldığı biliniyordu; bu gelişmeyle birlikte her şey netlik kazanmış oldu. 7.3 inç'lik dev bir ekranla gelen Galaxy Fold, katlandığında 4.58 inç'lik minik ekranlı bir telefona dönüşüyor. Ağırlığı 200 gramı bulan Galaxy Fold, Snapdragon 855 işlemciden güç alıyor. 

Yani Galaxy Fold, sadece katlanabilen ekran sunmakla kalmıyor; aynı zamanda donanım olarak da bir amiral telefonda olması gereken özellikleri bir arada bulunduruyor. 8 GB RAM'le gelen cihazın içinde ise iki adet 2190 mAh batarya bulunuyor. 

Galaxy Fold ile ilgili merak edilen bir diğer nokta ise fiyatının ne olacağıyla ilgili. Bu konuda net bir açıklama bulunmasa da; Samsung'a yakın kaynaklar Galaxy Fold'un fiyatının 1600 ila 1800 dolar aralığında olacağı konusunda hemfikir görünüyor. 

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