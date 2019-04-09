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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
09.04.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Fold çalışırken bir kez daha görüntülendi 

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Samsung Galaxy Fold çalışırken bir kez daha görüntülendi 

Katlanabilir telefonların öncülerinden Samsung Galaxy Fold hakkında yepyeni detaylar gelmeye devam ediyor. Cihaz, bir kez daha çalışırken görüntülendi.

Samsung'un ekranı katlanabilen telefonu Galaxy Fold henüz prototip aşamasında ve satışa sunulmuş değil. Piyasaya sunulmamasına rağmen cihaz hakkında birçok sızıntı ortaya çıkarken Galaxy Fold'un çalıştığını gösteren ikinci video bir YouTube kanalı tarafından paylaşıldı.

Galaxy Fold hakkında tanıtım videosu yayınlayan Samsung, diğer YouTube kanallarının bu konuda video hazırlamasına izin vermiyor. Buna rağmen geçtiğimiz günlerde yeni bir video sızdırılmıştı. Bu kez söz konusu videolara bir yenisi daha eklendi.

Ortaya çıkan videoda cihazın AT&T sürümü olduğu görülüyor. Bunun yanında telefonun kamera hoparlör gibi özelliklerinden bahsediliyor. Galaxy Fold'un katlandıktan sonraki hali ise açıkça gözüküyor. 

Samsung Galaxy Fold çalışırken bir kez daha görüntülendi

Nisan ayında sonunda satışa sunulacak telefonun 1.980 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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