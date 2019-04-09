Samsung Galaxy Fold çalışırken bir kez daha görüntülendi
Katlanabilir telefonların öncülerinden Samsung Galaxy Fold hakkında yepyeni detaylar gelmeye devam ediyor. Cihaz, bir kez daha çalışırken görüntülendi.
Samsung'un ekranı katlanabilen telefonu Galaxy Fold henüz prototip aşamasında ve satışa sunulmuş değil. Piyasaya sunulmamasına rağmen cihaz hakkında birçok sızıntı ortaya çıkarken Galaxy Fold'un çalıştığını gösteren ikinci video bir YouTube kanalı tarafından paylaşıldı.
Galaxy Fold hakkında tanıtım videosu yayınlayan Samsung, diğer YouTube kanallarının bu konuda video hazırlamasına izin vermiyor. Buna rağmen geçtiğimiz günlerde yeni bir video sızdırılmıştı. Bu kez söz konusu videolara bir yenisi daha eklendi.
Ortaya çıkan videoda cihazın AT&T sürümü olduğu görülüyor. Bunun yanında telefonun kamera hoparlör gibi özelliklerinden bahsediliyor. Galaxy Fold'un katlandıktan sonraki hali ise açıkça gözüküyor.
Nisan ayında sonunda satışa sunulacak telefonun 1.980 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
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