Samsung Galaxy Fold bu kez toplu taşımada görüntülendi!
Samsung'un büyük umutlar bağladığı, ancak satışa sunulmasından son anda vazgeçilen ekranı katlanabilen telefonu Galaxy Fold, bu kez bir toplu taşımada vatandaşın elinde görüntülendi. Satışa sunulmamasına karşın telefonun dışarıda bu şekilde görüntülenmesi ise şaşkınlık yarattı.
Galaxy Fold cephesinde işler yolunda gitmiyor. Samsung, bazı sorunlarla karşılaştığı Galaxy Fold için satışa çıkış tarihi ertelemeye devam ediyor. Dünyanın ilk ekranı katlanabilen telefonu olma özelliğini taşıyan cihazı pek çok kullanıcı uzun zamandır beklerken, yaşanan bir dizi sıkıntılar nedeniyle bu bekleyiş bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.
Diğer yandan internete sızan yeni görüntüde telefonun kullanılırken görüntülenmesi kafaları hayli karıştırdı. Kişinin Samsung çalışanı olma ihtimali ise kuvvetle muhtemel görünüyor. Peki Samsung çalışanının elindeki cihaz Galaxy Fold'un bizim gördüğümüz sürümü mü? Yoksa yenilenen tasarımıyla birlikte Galaxy Fold'un ilk test sürüşleri mi?
Samsung CEO’su geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada test sürecinin devam ettiğini belirtmişti. Bu da Galaxy Fold'un bir süre daha raflardaki yerini almayacağı anlamına geliyor.
Açıldığında 7.3 inç, kapandığında ise 4.6 inç'lik bir ekrana sahip olan Galaxy Fold, üzerinde 6 kamera barındırıypr. Kapak kamerası 10 MP, arka yüzde ise utra geniş açılı kamerası 16 MP, geniş açılı kamerası 12 MP, Telefoto kamera 12 MP, ön yüzde geniş açı 10 MP ve RGB derinlik sensörü (8 MP) ile birlikte toplamda 6 kamerası var.
12 GB RAM ve 512 GB depolama hafızasıyla gelen Galaxy Fold'un microSD kart desteği bulunmadığından toplam hafızayı sonradan artırmak söz konusu değil.
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