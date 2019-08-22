Samsung Galaxy Fold 2 resmen geliyor! İlk görüntüsü ortaya çıktı
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, henüz Galaxy Fold'u satışa sunmamış olmasına karşın cihazın ikinci nesil sürümünün ilk konsept görüntüleri ortaya çıktı bile. Peki Galaxy Fold 2 nasıl bir telefon olacak?
Samsung'un ekranı katlanabilen telefonu Galaxy Fold, bazı teknik sorunlar nedeniyle aylardır satışa çıkamadı. Bu durum, kullanıcıların kafalarını bir yandan karıştırırken, diğer yandan da şirket bir an önce test sürecini sona erdirip ürününü tüketicilerle buluşturmak istiyor. Ancak tüm bunlar olurken internete sızan Galaxy Fold 2'ye ait konsept görüntüler dikkatleri bu yeni telefona çevirmeyi başardı.
6.7 inç'lik bir ekranı olduğu görülen cihazın bu konsept görüntüleri LetsGoDigital üzerinden dünyaya paylaşıldı. Cihazın önceki modelden en büyük farkı ise yukarıdan aşağıya doğru katlanabiliyor olması. Samsung'un bu değişikliğe gidip gitmeyeceği net olarak bilinmese de, görüntüler bu ilginç değişimi gözler önüne seriyor.
Galaxy Fold'un henüz satışa çıkış tarihi bilinmezken, şirkete yakın kaynaklar Eylül ayını işaret ediyor. Galaxy Fold 2'nin gelişi ise en erken 2020 yaz ayları olacak gibi görünüyor.
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