Samsung Galaxy Fold 2 nasıl olacak?
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, bir süredir ekranı katlanabilen yeni telefonu Galaxy Fold 2 üzerinde çalışıyor. Ancak henüz Galaxy Fold bile piyasaya sürülmemişken yeni modelin nasıl olacağı merak konusu...
Samsung'un bazı teknik sorunlar nedeniyle satışa sunamadığı dünyanın ilk ekranı katlanabilen telefonlarından Galaxy Fold'un yeni modelinin geliştirildiği ortaya çıktı. Galaxy Fold 2 ismini taşıması beklenen yeni telefonun ilk konsept görüntüleri ise LetsGoDigital platformunda ortaya çıktı. Cihaza bakıldığında ilk sürüme oldukça benzer bir yapıda olduğu dikkat çekiyor.
Kitap gibi katlanan telefonun arkasında üç kamera, ön yüzündeki çentiğin üzerinde iki kamera yer alıyor. Ana ekranı kapattığınızda görünen mini ekranın üzerinde de bir kamera var. Galaxy Fold'a benzer şekilde, telefonun küçük ekranının çerçevesi oldukça geniş. Göze ilk çarpan fark ise çentiğin patentlerdeki cihazlarda çok daha küçük olması. Patentlerden biri, çentiği ekranın sağ köşesi yerine sol kenarına yaklaştırıyor.
Üçüncü patent, katlanan telefonlar gibi cihanın eninden katlanıyor, dolayısıyla şu anki modelden oldukça farklı. Bu tasarımda çentik, ekranın üstünde merkezde yer alıyor. İkinci ekran ise üstte ve ortada bulunuyor ve kareye yakın bir en boy oranına sahip. Bunlar dışında ikinci ekranın çerçevesi yine oldukça kalın ve kameralar, benzer biçimde diziliyorlar.
Galaxy Fold 2'nin ne zaman tanıtılacağı belirsizliğini korurken, şirkete yakın kaynaklar Galaxy Fold'un ilk sürümünün hiç satışa çıkmayabileceğine dikkat çekiyor ve yeni modelin Galaxy Fold adıyla satışa sunulabilme ihtimali hayli yüksek görünüyor.
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