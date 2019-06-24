Samsung Galaxy Fit ve Galaxy Fit e Türkiye'de satışa çıktı
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un bir süre önce duyurusunu yaptığı yeni akıllı bileklikleri Galaxy Fit ve Galaxy Fit e Türkiye'de satışa sunuldu. İşte yeni bilekliklerin özellikleri ve Türkiye fiyatları...
Samsung'un iki akıllı bilekliği Türkiye'de satışa sunuldu. 0.95 inç'lik minik ekranıyla gelen Galaxy Fit, AMOLED ekranı ile dikkat çekiyor. Galaxy Fit e modelinde ise ekran biraz daha küçük ve 0.74 inç'lik bir PMOLED ekran kullanıyor. Bu yeni nesil Fit modelinin ekranı 120 x 240 piksel çözünürlük sunarken, Fit e modeliyse 64 x 128 piksel çözünürlük sunuyor.
Bu bilekliklerle bisiklet sürme, koşma, yürüyüş gibi spor faaliyetlerini yaparak ölçümlerinizi eş zamanlı olarak takip edebiliyorsunuz. Her iki bileklikte 5ATM basınca kadar suya dirençli olduğunu da belirtelim. Böylece, Galaxy Fit ve Fit e modelleriniz siz suyun altındayken de size eşlik edebiliyor.
Samsung Galaxy Fit özellikleri
Ekran 0.95 inç AMOLED
Çözünürlük 120 x 240
İşlemci : MCU Cortex M33F 96MHz + M0 16 MHz
RAM 512 KB dahili RAM + 2048KB harici RAM + 32 MB depolama
İşletim sistemi: Realtime OS
Batarya 120 mAh
Boyutlar: 18.3 x 44.6 x 11.2
Ağırlık: 24 g
Sensörler: Kalp atış hızı monitörü, ivme ölçer, jiroskop
Şarj: NFC Kablosuz
Renkler: Siyah ve Beyaz
Samsung Galaxy Fit e özellikleri
Ekran 0.74 inç PMOLED
Çözünürlük 120 x 240
İşlemci : MCU Cortex M0 96 MHz
RAM: 128 KB dahili RAM + 4MB depolama
İşletim sistemi: Realtime OS
Batarya 70 mAh
Boyutlar: 16.0 x 40 x 2 x 10. 9
Ağırlık: 15 g
Sensörler: Kalp atış hızı monitörü, ivme ölçer, jiroskop
Şarj: Pogo
Renkler: Siyah, Beyaz, Sarı
FİYATLAR
Galaxy Fit, siyah ve gümüş renk seçenekleri ile birlikte 599 TL fiyatla satışa sunulurken bir alt model olan Galaxy Fit e, beyaz ve siyah renk seçenekleri ile 249 TL fiyatla satışa sunuldu.
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