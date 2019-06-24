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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.06.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Fit ve Galaxy Fit e Türkiye'de satışa çıktı

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Samsung Galaxy Fit ve Galaxy Fit e Türkiye'de satışa çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un bir süre önce duyurusunu yaptığı yeni akıllı bileklikleri Galaxy Fit ve Galaxy Fit e Türkiye'de satışa sunuldu. İşte yeni bilekliklerin özellikleri ve Türkiye fiyatları...

Samsung'un iki akıllı bilekliği Türkiye'de satışa sunuldu. 0.95 inç'lik minik ekranıyla gelen Galaxy Fit, AMOLED ekranı ile dikkat çekiyor. Galaxy Fit e modelinde ise ekran biraz daha küçük ve 0.74 inç'lik bir PMOLED ekran kullanıyor. Bu yeni nesil Fit modelinin ekranı 120 x 240 piksel çözünürlük sunarken, Fit e modeliyse 64 x 128 piksel çözünürlük sunuyor.

Bu bilekliklerle bisiklet sürme, koşma, yürüyüş gibi spor faaliyetlerini yaparak ölçümlerinizi eş zamanlı olarak takip edebiliyorsunuz. Her iki bileklikte 5ATM basınca kadar suya dirençli olduğunu da belirtelim. Böylece, Galaxy Fit ve Fit e modelleriniz siz suyun altındayken de size eşlik edebiliyor.

Samsung Galaxy Fit özellikleri
Ekran 0.95 inç AMOLED
Çözünürlük 120 x 240
İşlemci : MCU Cortex M33F 96MHz + M0 16 MHz
RAM 512 KB dahili RAM + 2048KB harici RAM + 32 MB depolama
İşletim sistemi: Realtime OS
Batarya 120 mAh
Boyutlar: 18.3 x 44.6 x 11.2
Ağırlık: 24 g
Sensörler: Kalp atış hızı monitörü, ivme ölçer, jiroskop
Şarj: NFC Kablosuz
Renkler: Siyah ve Beyaz

Samsung Galaxy Fit ve Galaxy Fit e Türkiyede satışa çıktı

Samsung Galaxy Fit e özellikleri
Ekran 0.74 inç PMOLED
Çözünürlük 120 x 240
İşlemci : MCU Cortex M0 96 MHz
RAM: 128 KB dahili RAM + 4MB depolama
İşletim sistemi: Realtime OS
Batarya 70 mAh
Boyutlar: 16.0 x 40 x 2 x 10. 9
Ağırlık: 15 g
Sensörler: Kalp atış hızı monitörü, ivme ölçer, jiroskop
Şarj: Pogo
Renkler: Siyah, Beyaz, Sarı

FİYATLAR

Galaxy Fit, siyah ve gümüş renk seçenekleri ile birlikte 599 TL fiyatla satışa sunulurken bir alt model olan Galaxy Fit e, beyaz ve siyah renk seçenekleri ile 249 TL fiyatla satışa sunuldu.

Samsung Galaxy Buds incelemeGüney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yepyeni bir kablosuz kulaklıkla kullanıcılarının karşısına çıktı. İşte karşınızda kablosuz şarj olabilen yeni Galaxy Buds...
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