Samsung Galaxy Buds Plus kablosuz kulaklık geliyor

Samsung'un geçen yıl duyurusunu yaptığı Galaxy Buds'ın ilgi görmesiyle birlikte şirket bu yıl da Galaxy Buds Plus adında yeni bir kablosuz kulaklık ortaya çıkaracak. Galaxy Buds ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olan yeni ürün, üç farklı renkte tasarlandı. Samsung, Galaxy Buds Plus'ı 11 Şubat tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Unpacked 2020 etkinliğinde Galaxy S20 serisi telefonlarla birlikte görücüye çıkaracak.



Yeni kulaklıkların 8 GB dahili hafızaya sahip olması beklenirken, telefonlardan bağımsız olarak da kullanılabileceği belirtiliyor. Bu oldukça önemli bir özellik; zira telefonunuz yanınızda olmasa dahi kulaklıklarınızı kullanarak müzik dinleyebileceksiniz.



Son olarak Galaxy S20 ailesinin bir parçası olması beklenen Galaxy Buds Plus'ın Galaxy S20 için önsipariş veren kullanıcılara hediye edilmesi ihtimali de bulunuyor.



