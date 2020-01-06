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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 06.01.2020 - 09:08,Son Güncelleme:/

Samsung Galaxy Buds Plus kablosuz kulaklık geliyor

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Samsung Galaxy Buds Plus kablosuz kulaklık geliyor

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, kablosuz kulaklık serisine yeni bir halka eklemeyi planlıyor. Galaxy Buds Plus adını taşıması kuvvetle muhtemel yeni kulaklıklarla ilgili önemli bilgiler gün yüzüne çıktı.

Samsung'un geçen yıl duyurusunu yaptığı Galaxy Buds'ın ilgi görmesiyle birlikte şirket bu yıl da Galaxy Buds Plus adında yeni bir kablosuz kulaklık ortaya çıkaracak. Galaxy Buds ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olan yeni ürün, üç farklı renkte tasarlandı. Samsung, Galaxy Buds Plus'ı 11 Şubat tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Unpacked 2020 etkinliğinde Galaxy S20 serisi telefonlarla birlikte görücüye çıkaracak. 

Yeni kulaklıkların 8 GB dahili hafızaya sahip olması beklenirken, telefonlardan bağımsız olarak da kullanılabileceği belirtiliyor. Bu oldukça önemli bir özellik; zira telefonunuz yanınızda olmasa dahi kulaklıklarınızı kullanarak müzik dinleyebileceksiniz. 

Son olarak Galaxy S20 ailesinin bir parçası olması beklenen Galaxy Buds Plus'ın Galaxy S20 için önsipariş veren kullanıcılara hediye edilmesi ihtimali de bulunuyor. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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