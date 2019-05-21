Samsung Galaxy Buds için yeni güncelleme yayınlandı
Samsung'un en yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds için yeni güncelleme yayınlandı.
Güney Koreli şirket Samsung'un S10 ailesi ile beraber tüm dünyaya duyurduğu kablosuz kulaklıkları yeni bir güncelleme aldı. Söz konusu güncellemeyle beraber Galaxy Buds daha stabil hale geliyor.
Beraberinde birçok düzeltmeleri getiren 1.35 MB boyutundaki minik güncelleme, ortam sesi özelliği etkinleştirildiğinde, kulaklıkların bir tarafında ses kaybıyla ilgili sorunu çözüme kavuşturuyor. Aynı zamanda ortam sesi için bildirim uyarısı da eklendi.
R170XXU0ASE1 donanım kimliği numarasıyla gelen güncellemeyi indirmek için telefonunuzdaki Galaxy Wearable uygulamasını başlatmanız gerekiyor. Eğer bu işlemi bilgisayar üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız, Galaxy Buds Manager programını kullanabilirsiniz.
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