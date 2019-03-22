Samsung Galaxy Buds için sürpriz güncelleme
Samsung'un yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds için sürpriz bir güncelleme yayınlandı. Satışa çıkalı günler olan cihaza sıcağı sıcağına gelen bu güncelleme bakın neleri değiştiriyor?
1.32 MB boyutundaki minik güncelleme Galaxy Buds için yayında. Bu küçük güncellemenin yayınlanmasının tek sebebi ise batarya konusunda kullanıcıya yanlış bilgilendirme yapan bir hatanın ortadan kaldırılması. Ayrıca Bluetooth bağlantısını da daha stabil bir hale getiren güncellemeyi yükleyebilmek için Galaxy Wearable uygulamasını kullanmalısınız.
Güncelleme uyarısı görmüyorsanız endişelenecek bir şey yok; birkaç gün daha bekleyip güncellemeyi kontrol etmeniz yeterli. Çünkü güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor ve Türkiye'deki kullanıcıların hepsi için henüz aktif hale gelmiş değil.
Galaxy Buds, kullanıcılara daha zengin bir ses deneyimi sunabilmesi için AKG'nin ses teknolojisine sahip. Ayrıca geçen yılki Gear IconX'in devamı niteliğinde piyasaya sürülmüş durumda. 58 mAh bataryaya, kulaklıkların taşıma çantası ise 252 mAh bataryaya sahip. Kablosuz şarj olabilen bu kulaklıklar IPX2 sertifikası ile geliyor.
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