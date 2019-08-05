Samsung Galaxy Book S için geri sayım başladı: İşte ilk görüntüler
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy Book S adında yeni bir dizüstü bilgisayar serisini duyurmaya hazırlanıyor. Şirket henüz cihazın adını dahi anmamış olsa da, Galaxy Book S'a ait ilk görüntüler internete sızmış durumda. Peki Samsung bilgisayar hangi özelliklerle geliyor?
Samsung, yeni bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor. Şirkete ait yeni Galaxy Book S'in görüntülerinin internete sızmasıyla birlikte cihazın özellikleri de belli oldu. Galaxy Book serisinin yeni üyesi olması beklenen Galaxy Book S, Galaxy Book 2 modelinden farklı olarak monteli klavye ile gelen bir dizüstü bilgisayar. Oldukça ince bir çerçeveye sahip olan cihaz, zarif bir görünüme sahip.
Galaxy Book S'in ekranının üst çerçevesine baktığımızda ise görüntülü görüşmelerde kullanılacak olan ön kamera sensörü dikkatlerden kaçmıyor. Windows 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak olan cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alırken, 8 GB RAM'i bünyesinde barındırıyor.
Samsung'un Galaxy Book S'i ne zaman duyuracağı belirsizliğini korurken, basın görsellerinin bugünden ortaya çıkması şirketin 7 Ağustos'ta yapmayı planladığı Galaxy Note 10 lansmanında bu cihazı tanıtılma ihtimalini kuvvetlendiriyor.
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