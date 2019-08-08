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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.08.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Book S duyuruldu: İşte özellikleri

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Samsung Galaxy Book S duyuruldu: İşte özellikleri

Samsung, dün gece gerçekleştirdiği ve Unpacked adını verdiği etkinlikte Galaxy Note ve Galaxy Note 10 Plus model telefonlarıyla birlikte Galaxy Book S model yeni nesil bilgisayarını görücüye çıkardı. Peki Galaxy Book S hangi özelliklerle geliyor?

Samsung, Galaxy Book S'in duyurusu gerçekleştirdi. Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Plus'ın tanıtımından hemen sonra sahneye gelen yeni nesil Samsung bilgisayar, Galaxy ekosisteminin yeni üyesi olacak. 11.8 mm inceliğinde bir kasası bulunan model, oldukça ince bir tasarıma sahip. Ağırlığı 960 gramı geçmeyen Galaxy Book S, 13.3 inç'lik Full HD dokunmatik ekran kullanıyor. 

Galaxy Book S'in diğer modellerden en büyük farkı ise işlemci tarafında ortaya çıkıyor. Windows 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak olan cihaz 7nm üretim sürecinin ardından ortaya çıkan Qualcomm'un Snapdragon 855 model işlemcisinden gücünü alıyor. 8 GB LPDDR4X RAM ile donatılan Galaxy Book S, 512 GB'lık dahili hafızaya sahip. Ancak bu kapasitenin yeterli gelmemesi durumunda Samsung, Galaxy Book S ile birlikte microSD kart desteği de sunuyor ve toplam depolama kapasitesi 1 TB'a kadar yükseltilebiliyor. 

Samsung Galaxy Book S duyuruldu: İşte özellikleri

23 saat süresince aralıksız video oynatabilen ve batarya ömrü hayli iyi olan Galaxy Book S, bir günü rahatlıkla kurtarıyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan cihazda aynı zamanda yerleşik kamerasıyla Windows Hello yüz tanıma sistemi desteği de bulunuyor. 

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus Türkiye fiyatı açıklandı
Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus Türkiye fiyatı açıklandı

Üzerinde 2 adet USB-C yuvası bulunan Galaxy Book S, Quick Charge 2.0 ve Power Delivery 2.0 teknolojilerini de destekliyor. 

Samsung Galaxy Book S duyuruldu: İşte özellikleri

3.5 mm kulaklık yuvasına sahip olması ise Galaxy Book S'in bir diğer avantajı. Böylece dönüştürücü kablo zahmetiyle uğraşmıyorsunuz. 

Galaxy Book S, 999 dolarlık satış fiyatıyla geliyor. İki farklı renk seçeneği bulunacak olan cihazın Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyat bilgisi henüz belli değil.

Samsung Galaxy Buds incelemeGüney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yepyeni bir kablosuz kulaklıkla kullanıcılarının karşısına çıktı. İşte karşınızda kablosuz şarj olabilen yeni Galaxy Buds...
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