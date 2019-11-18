Samsung Galaxy A91 geliyor! Çıkış tarihi ise...
Samsung'un Galaxy A serisinin son üyesi olan Galaxy A90'ın ardından gözler yeni telefona, yani Galaxy A91'e çevrildi. Samsung henüz bu modelin ismini hiç dillendirmese de, şirkete yakın kaynaklar yeni telefona günden güne yaklaştığımız görüşünde. Peki Galaxy A91 hangi özelliklerle gelecek? Ne zaman raflardaki yerini alacak?
Samsung'a yakın kaynaklara göre Galaxy A91, 6.67 inç'lik bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Infinity-U ekran tasarımına sahip olması beklenen telefonda dikkat çeken bir diğer nokta da 5G teknolojisini destekliyor olması. Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan Galaxy A91, 128 GB depolama hafızasına sahip. microSD kart yuvasının olup olmadığı belli olmayan cihazda 8 GB RAM yer alıyor.
Gelelim kamera tarafına... Galaxy A91'in arka ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilecek. Ana kameraya ilaveten 5 MP derinlik sensörü ve 12 MP ultra geniş açılı kamera da telefonda yer alacak. Cihazın ön yüzünde ise f/2.2 diyafram aralığında bulunan 31 MP çözünürlüğünde bir kamera konumlandırılacak.
4500 mAh bataryadan enerjisini alması beklenen Galaxy A91, Bluetooth 5.0 teknolojisini de destekliyor. USB Type-C arabirimini kullanan telefonun fiyatı ise 450 dolar seviyelerinde olacak.
Cihazın satışa çıkış tarihi ise gelecek yılın Mart ayı olacak.
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