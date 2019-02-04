Samsung Galaxy A90'ın ön kamerası şaşkına çevirdi
Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung'un internete sızan son telefonu, görenler arasında şaşkınlık yarattı; zira telefonun ön kamerasının bir çıkıntı şeklinde telefonun hemen tepesinde görünmesi ve istediğinde içeri gömülmesi çentik sorununu tamamen ortadan kaldıracağa benziyor.
iPhone X ile karşımıza çıkan çentikli ekranlar yavaş yavaş mazide kalmaya başlıyor. Önce nokta ve damla çentik haline bürünen ekranlara yepyeni bir çözüm Samsung'tan geleceğe benziyor. Şirketin yeni telefonu Galaxy A90'a ait olduğu sanılan bir görüntüde telefonun tepesinde yer alan ön kamera ilginç bir görüntü oluşturmuş. İstendiği zaman kamera telefonun içinden çıkarken, istenmediğinde de tamamen ortadan kayboluyor. Böylece siz ekranı yine tam anlamıyla kullanabilirken, ekrana gömülü kamera sorunu da ortadan kalkıyor.
Ana kamera noktasında dörtlü kamera düzeni bulunması beklenirken, AMOLED ekran ve geniş batarya kapasitesi gibi özelliklerin devam etmesi bekleniyor.
Infinity-O ekran ile farklı bir çağa geçen Samsung, bu kamera düzenini neden getirecek, işte bu durum şimdilik belirsizliğini koruyor.
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