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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.02.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A90'ın ön kamerası şaşkına çevirdi

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Samsung Galaxy A90'ın ön kamerası şaşkına çevirdi

Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung'un internete sızan son telefonu, görenler arasında şaşkınlık yarattı; zira telefonun ön kamerasının bir çıkıntı şeklinde telefonun hemen tepesinde görünmesi ve istediğinde içeri gömülmesi çentik sorununu tamamen ortadan kaldıracağa benziyor.

iPhone X ile karşımıza çıkan çentikli ekranlar yavaş yavaş mazide kalmaya başlıyor. Önce nokta ve damla çentik haline bürünen ekranlara yepyeni bir çözüm Samsung'tan geleceğe benziyor. Şirketin yeni telefonu Galaxy A90'a ait olduğu sanılan bir görüntüde telefonun tepesinde yer alan ön kamera ilginç bir görüntü oluşturmuş. İstendiği zaman kamera telefonun içinden çıkarken, istenmediğinde de tamamen ortadan kayboluyor. Böylece siz ekranı yine tam anlamıyla kullanabilirken, ekrana gömülü kamera sorunu da ortadan kalkıyor. 

Ana kamera noktasında dörtlü kamera düzeni bulunması beklenirken, AMOLED ekran ve geniş batarya kapasitesi gibi özelliklerin devam etmesi bekleniyor. 

Infinity-O ekran ile farklı bir çağa geçen Samsung, bu kamera düzenini neden getirecek, işte bu durum şimdilik belirsizliğini koruyor.

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