Samsung Galaxy A90 tanıtıldı! İşte özellikleri
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ın ardından yeniden Galaxy A serisine yoğunlaşmaya başladı. Son olarakşirket, Galaxy A90 5G model yeni cihazını tanıttı.
Samsung, Galaxy A90 model cihazını yeniledi. Galaxy A90 5G ismini taşıyan yeni cihazın bir öncekine göre en büyük farkı adından da anlaşılacağı üzere 5G teknolojisini destekliyor olması. SM-A908N kod adıyla gelen yeni Samsung telefonun arka yüzünde üç kamerası bulunuyor. Ana kamera 48 MP, ultra geniş açılı kamera 8 MP ve derinlik sensörü ise 5 MP çözünürlüğünde bulunuyor. Cihazın ön yüzünde ise 32 MP kamera yer alıyor.
Galaxy A80'den farklı olarak cihazın arka kameraları sabit ve Galaxy A80'de olduğu gibi hareket eden bir kamera mekanizması bulunmuyor. Bu nedenle ön kamera ekranda gömülü olarak yer alırken, tasarım açısından da kayda değer bir değişiklik bulunmuyor.
Galaxy A90'ın Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alıyor. Telefonun 4500 mAh kapasiteli bataryası 25W hızlı şarj ile desteklenmiş. Amiral gemisi serilerinde gördüğümüz DeX harici ekran arayüzü de ilk kez bu modelde yerini alıyor. Yarın Güney Kore’de ön siparişe çıkacak modelin fiyatı henüz açıklanmadı.
Cihazın yenilenerek satışa sunulma planının tek nedeni 5G ve henüz ülkemizde kullanımda olmadığından bu modelin satışı Türkiye'de yapılmayacak.
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