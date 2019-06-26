Samsung Galaxy A90 nasıl olacak? İşte teknik özellikleri
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, ilerleyen haftalarda yeni telefonu Galaxy A90 ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. A serisinin son halkası olması beklenen yeni telefon bakın hangi özelliklerle gelecek?
Galaxy A90 için çalışmalarını yoğunlaştıran Samsung, serinin en güçlü telefonunu ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alması beklenen yeni telefon, 4G teknolojisinin yanı sıra 5G desteğini de arkasına alması beklenen telefonun arka yüzünde Galaxy A50 ve Galaxy A70'te olduğu gibi üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamera 48 megapiksel, ultra geniş açılı kamera 12 megapiksel, derinlik sensörü ise 5 megapiksel olacak.
Parmak izi tarayıcısının ekrana gömülü gelmesi beklenen Galaxy A90'ın dikkat çeken bir diğer özelliği de ön kamerası olacak. Ekranda çentik yer almazken, telefonun üst kısmına yerleştirilen özel mekanizma sayesinde ön kamera aktif olduğunda tepeden çıkacak; aktif olmadığında ise kamera telefonun içinde olacak. Böylece ekranın tamamı kullanıcılara sunulmuş olacak. Bu teknoloji elbette Galaxy A90'da ilk kez kullanılmış olmayacak; halihazırda Xiaomi Mi 9T ve Oppo Reno serisi telefonlarda da bu teknoloji kullanılıyor.
Galaxy A90'la ilgili internete sızan bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı. Cihazın ne zaman tanıtılacağı ise belirsizliğini koruyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle