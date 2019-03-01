Samsung Galaxy A90: Kamerası gizlenebilen telefon
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, ön kamerası istendiğinde gizlenebilen yeni telefonuyla dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. İşte diğer telefonlardan kendini farklı özellikleriyle ayıran Galaxy A90'ın muhtemel özellikleri...
Samsung, ön kamerası tamamen telefonun içine gömülen bir tasarım üzerinde çalışıyor. Galaxy A90'da ilk kez karşılaşacağımız bu özel tasarım, Xiaomi Mi Mix 3 ve Oppo Find X'ten de biraz farklı olacak. Yıllar evvel Oppo, N1 modelinde ön yüze ve arka yüze dönebilen kamera sistemi kullanılmış ancak pek yaygınlaşmamıştı.
Doğru sızıntılarıyla bilinen OnLeaks’indoğrulanmamış iddiasına göre Samsung, işte bu iki teknoloji birleştirecek.
Diğer yandan Samsung'un Galaxy A90 modelinde ekrana entegre parmak izi sensörü koyacağı da söyleniyor. Burada optik sensörlerin kullanılacağı zaten biliniyor. Şirket, ultrasonik sensörleri ise doğrudan Galaxy S10 ailesine bırakıyor. Ultrasonik sensörler daha iyi ve hızlı çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
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