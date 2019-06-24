Samsung Galaxy A90 ile gelen sürpriz özellik
Samsung, Galaxy A90 ile Galaxy A serisi telefonlarının en üst seviye modelini ortaya çıkarmış olacak. Hakkında henüz çok bilgi bulunmasa da, şirketin bu telefonuna bir dizi yeni özellikleri sakladığı düşünülüyor. İşte Galaxy A90 ile dikkat çeken sürpriz özellik...
Samsung, Galaxy A90 için düğmeye bastı. İlerleyen aylarda karşımıza çıkması beklenen yeni telefon, pek çok yeni özellikle birlikte gelecek. En dikkat çeken özelliği ise 45 watt'lık hızlı şarj ile gelecek olması... Böylece Samsung'un Galaxy S10 5G, Galaxy A70 ve A80 gibi telefonlarındaki 25 watt'lık üst sınır neredeyse ikiye katlanmış olacak.
Galaxy A90'ın ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir ipucu olmasa da, Galaxy Note 10'dan daha önce çıkacağı düşünülüyor.
Samsung'un tanıtacağı bir diğer amiral telefon olan Galaxy Note 10 ise 25 watt şarj ile gelirken; 45 watt şarj Galaxy Note 10 Pro'ya özel olabilir. Galaxy A90'a geri döndüğümüzde ise Galaxy Note 10 Pro ile aynı şarj teknolojisini kullanıp kullanmayacağı merak konusu.
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