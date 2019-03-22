Samsung Galaxy A90 görünümüyle şaşırtıyor
Samsung'un gelecek dönemde duyurması beklenen telefonlarından Galaxy A90, daha çok tasarımıyla adından söz ettirecek gibi görünüyor.
Samsung bir ilki yapıyor ve bugüne kadar hiçbir telefonunda görmediğimiz bir tasarım değişikliğine gidiyor. Bu değişiklik doğrudan ekran tasarımıyla ilgili. Telefon şirketleri ön ekrandan tuşu kaldırmalarıyla birlikte çentikli ekrana geçiş yapmış, bu anlamda Apple, iPhone X ile ilk adımı atmıştı. Ancak çentikli ekrandan da kurtulmak isteyen markalar, bunun yerine su damlası görünümlü ekran tasarımını benimsemeye başladı. Samsung ise Galaxy S10 serisinde kameraları ekrana gömülü olarak karşımıza çıkardı.
Şirket, bu kez Galaxy A90'da bambaşka bir şey deneyecek. Aslında daha önce denenmemiş bir şey değil; zira Xiaomi ve bazı markalar bu yolu izlemeye başladı. Şirket, ön kamerayı kasanın içine saklamayı tercih edecek. Notchless Infinity ismini taşıyan bu özel ekran tasarımı Oppo Find X'te olduğu gibi çalışacak; yani biz sürgüyü açtığımızda kamera dışarı çıkacak ve fotoğraf çekebileceğiz. Kullanmadığımız durumda ise kamera hiç olmayacak; telefonun içinde kaybolacak. Böylece ekran tamamen bize kalacak.
Galaxy A90'da bu değişikliğe gitmeyi planlayan Samsung'un yeni telefonunu ne zaman duyuracağı ise merakla bekleniyor.
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