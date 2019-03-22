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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.03.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A90 görünümüyle şaşırtıyor

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Samsung Galaxy A90 görünümüyle şaşırtıyor

Samsung'un gelecek dönemde duyurması beklenen telefonlarından Galaxy A90, daha çok tasarımıyla adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Samsung bir ilki yapıyor ve bugüne kadar hiçbir telefonunda görmediğimiz bir tasarım değişikliğine gidiyor. Bu değişiklik doğrudan ekran tasarımıyla ilgili. Telefon şirketleri ön ekrandan tuşu kaldırmalarıyla birlikte çentikli ekrana geçiş yapmış, bu anlamda Apple, iPhone X ile ilk adımı atmıştı. Ancak çentikli ekrandan da kurtulmak isteyen markalar, bunun yerine su damlası görünümlü ekran tasarımını benimsemeye başladı. Samsung ise Galaxy S10 serisinde kameraları ekrana gömülü olarak karşımıza çıkardı. 

Şirket, bu kez Galaxy A90'da bambaşka bir şey deneyecek. Aslında daha önce denenmemiş bir şey değil; zira Xiaomi ve bazı markalar bu yolu izlemeye başladı. Şirket, ön kamerayı kasanın içine saklamayı tercih edecek. Notchless Infinity ismini taşıyan bu özel ekran tasarımı Oppo Find X'te olduğu gibi çalışacak; yani biz sürgüyü açtığımızda kamera dışarı çıkacak ve fotoğraf çekebileceğiz. Kullanmadığımız durumda ise kamera hiç olmayacak; telefonun içinde kaybolacak. Böylece ekran tamamen bize kalacak.

Galaxy A90'da bu değişikliğe gitmeyi planlayan Samsung'un yeni telefonunu ne zaman duyuracağı ise merakla bekleniyor.

Türkiye’ye çok uzak telefon: ZTE Axon 10 Pro 5GZTE, 5G teknolojisini destekleyen yeni telefonu Mobil Dünya Kongresi’nde dünyaya duyurdu. Ancak sadece 3 ülkede satışa çıkacak!Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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