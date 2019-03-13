Samsung Galaxy A90 geliyor! İşte özellikleri
Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung'un yeni telefonlarından biri olan Galaxy A90, Samsung'un internet sitesinde boy göstermeye başladı. Peki yeni telefon hangi özelliklerle geliyor?
Samsung'un yeni telefonlarından Galaxy A90, ilk kez görüntülendi. Samsung'un resmi internet sitesinde yayınlanan görüntüye bakıldığında Galaxy A90'un arka yüzündeki üçlü kamera kurulumu dikkat çekerken, ön kamera sistemi ise telefonlarda yeni yeni görmeye başladığımız açılıp kapanan kamera sistemini kullanıyor. Daha önce Oppo N1 model telefonlarda gördüğümüz bu sistemin bir benzeri de Xiaomi Mix 3 serisinde yer alıyor. Ancak bu cihazlarda kamera tek başına değil, kızaklı yapı sayesinde telefonun üst kısmı alt kısımdan ayrılıyor.
Yüksek performans sunan donanımı sayesinde oyunculara yönelik bir telefon olması beklenilen A90’ın bu nedenle yüksek kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapacağı düşünülüyor.
Ancak şu anda Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy A90 hakkında bildiklerimiz bunlar ile sınırlı.
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