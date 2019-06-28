Samsung Galaxy A90 geliyor! En dikkat çeken özelliği ise...
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un en yeni ve güçlü Galaxy A serisi telefonu olması beklenen Galaxy A90 gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte cihazın en dikkat çeken özelliği...
Galaxy A90, Snapdragon 855 işlemciyle gelecek. Galaxy S10'un ABD ve Çin'de bu işlemciyi kullandığını biliyoruz. Snapdragon 855'in Galaxy A90'ın hem LTE, hem de 5G sürümünde bulunacağı söyleniyor. Bunların yanında telefonun kendine has bir "Tilt OIS" teknolojisiyle geleceği belirtiliyor.
4G teknolojisinin yanı sıra 5G desteğini de arkasına alması beklenen telefonun arka yüzünde Galaxy A50 ve Galaxy A70'te olduğu gibi üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamera 48 megapiksel, ultra geniş açılı kamera 12 megapiksel, derinlik sensörü ise 5 megapiksel olacak.
Parmak izi tarayıcısının ekrana gömülü gelmesi beklenen Galaxy A90'ın dikkat çeken bir diğer özelliği de ön kamerası olacak. Ekranda çentik yer almazken, telefonun üst kısmına yerleştirilen özel mekanizma sayesinde ön kamera aktif olduğunda tepeden çıkacak; aktif olmadığında ise kamera telefonun içinde olacak. Böylece ekranın tamamı kullanıcılara sunulmuş olacak. Bu teknoloji elbette Galaxy A90'da ilk kez kullanılmış olmayacak; halihazırda Xiaomi Mi 9T ve Oppo Reno serisi telefonlarda da bu teknoloji kullanılıyor.
Galaxy A90'la ilgili internete sızan bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı. Cihazın ne zaman tanıtılacağı ise belirsizliğini koruyor.
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