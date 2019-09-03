Samsung Galaxy A90 5G ilk kez gün yüzüne çıktı
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ın ardından yeniden Galaxy A serisine yoğunlaşmaya başladı. Son olarak internete sızan görüntülere bakıldığında şirketin Galaxy A90'a 5G teknolojisi kazandırdığı ve modeli yenilediği görülüyor.
Samsung, Galaxy A90 model cihazını yenilemeye hazırlanıyor. Galaxy A90 5G ismini taşıması beklenen yeni cihazın bir öncekine göre en büyük farkı adından da anlaşılacağı üzere 5G teknolojisini destekliyor olması. SM-A908N kod adıyla gelmesi beklenen yeni Samsung telefonun arka yüzünde üç kamerası bulunuyor. Ana kamera 48 MP, ultra geniş açılı kamera 8 MP ve derinlik sensörü ise 5 MP çözünürlüğünde bulunuyor.
Galaxy A80'den farklı olarak cihazın arka kameraları sabit ve Galaxy A80'de olduğu gibi hareket eden bir kamera mekanizması bulunmuyor. Bu nedenle ön kamera ekranda gömülü olarak yer alırken, tasarım açısından da kayda değer bir değişiklik beklenmiyor.
Henüz kesinleşmese de Galaxy A90'ın Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Cihazın yenilenerek satışa sunulma planının tek nedeni 5G ve henüz ülkemizde kullanımda olmadığından bu modelin satışı Türkiye'de yapılmayacak.
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