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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.01.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A9 Pro kamerayı ekrana gömdü

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Samsung Galaxy A9 Pro kamerayı ekrana gömdü

Samsung, bugün sürpriz bir telefonun tanıtımını yaptı. 4 kameralı Galaxy A9 serisine yeni bir model kazandıran şirket, üç arka kameralı Galaxy A9 Pro'yu dünyaya duyurdu. Ancak bu cihazın diğer Samsung telefonlardan önemli bir farkı var: O da ön yüzde yer alan kameranın ekrana gömülü olarak gelmesi.

Samsung Galaxy A9 Pro tanıtıldı. 6.4 inç'lik büyük ekranıyla gelen ve 1080x2340 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefon, Infinity O ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu telefonun getirdiği en önemli yenilik ise ön kameranın ekrana gömülmüş olması. Yani ön yüzde ekranda çentik artık yer almıyor; bunun yerine sadece kameranın olduğu bölüm siyah nokta şeklinde görülüyor. Böylece kullanıcıya daha fazla ekranda alan açılmış oluyor.

Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisinden güç alan cihazda 6 GB RAM bulunurken, diğer yandan da 128 GB depolama hafızasıyla geliyor. Galaxy A9 Pro, Galaxy A9'dan farklı olarak 4 değil 3 kamerayla geliyor. 24 MP f/1.7 ana kamera, 10 MP telephoto kamera, 5 MP f/2.2 derinlik kamerası bulunan cihazın ön yüzünde ise f/2.0 diyafram aralığı sunan 24 MP kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy A9 Pro kamerayı ekrana gömdü

Android 8.1 Oreo işletim sistemi altında çalışan cihaz, hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ağırlığı 173 gramı geçmeyen telefon; siyah, mavi ve aurora yeşili renk seçenekleriyle geliyor.  Ekrana gömülü kamerası ve özellikleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Galaxy A9 Pro 2019 modelinin fiyatının ise 535 dolar olarak açıklandı.

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