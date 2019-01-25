Samsung Galaxy A9 Pro kamerayı ekrana gömdü
Samsung, bugün sürpriz bir telefonun tanıtımını yaptı. 4 kameralı Galaxy A9 serisine yeni bir model kazandıran şirket, üç arka kameralı Galaxy A9 Pro'yu dünyaya duyurdu. Ancak bu cihazın diğer Samsung telefonlardan önemli bir farkı var: O da ön yüzde yer alan kameranın ekrana gömülü olarak gelmesi.
Samsung Galaxy A9 Pro tanıtıldı. 6.4 inç'lik büyük ekranıyla gelen ve 1080x2340 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefon, Infinity O ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu telefonun getirdiği en önemli yenilik ise ön kameranın ekrana gömülmüş olması. Yani ön yüzde ekranda çentik artık yer almıyor; bunun yerine sadece kameranın olduğu bölüm siyah nokta şeklinde görülüyor. Böylece kullanıcıya daha fazla ekranda alan açılmış oluyor.
Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisinden güç alan cihazda 6 GB RAM bulunurken, diğer yandan da 128 GB depolama hafızasıyla geliyor. Galaxy A9 Pro, Galaxy A9'dan farklı olarak 4 değil 3 kamerayla geliyor. 24 MP f/1.7 ana kamera, 10 MP telephoto kamera, 5 MP f/2.2 derinlik kamerası bulunan cihazın ön yüzünde ise f/2.0 diyafram aralığı sunan 24 MP kamera bulunuyor.
Android 8.1 Oreo işletim sistemi altında çalışan cihaz, hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ağırlığı 173 gramı geçmeyen telefon; siyah, mavi ve aurora yeşili renk seçenekleriyle geliyor. Ekrana gömülü kamerası ve özellikleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Galaxy A9 Pro 2019 modelinin fiyatının ise 535 dolar olarak açıklandı.
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