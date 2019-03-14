Samsung Galaxy A9 (2018) telefonlara Android Pie müjdesi
Samsung'un Galaxy A9 (2018) sürümü bugün Android Pie güncellemesi aldı. Android 8.0 Oreo işletim sistemi yüklü olarak satılan telefonlara yeni güncellemenin gelmesiyle birlikte telefonun arayüzünden ayarlarına pek çok değişiklik yapıldı.
Samsung'un telefonların güncel durumunu kontrol etmek için kullanıcılarına sunduğu guncelmiyiz.com isimli internet sitesinden güncellemeyle ilgili son durumu öğrenebiliyorsunuz. Bu sayfaya bakıldığında henüz test aşamasında olan güncellemenin 15 Mart 2019'da yayınlanacağı söylenmiş. Ancak Samsung, bu tarihten bir gün önce davranarak Android Pie sürümünü kullanıcılarına sunmuş durumda.
Android Pie güncellemesi ile birlikte kullanıcılara Şubat ayı Android güvenlik yaması da sunuldu.
Gelelim Galaxy A9 (2018) teknik özelliklerine. 6.3 inç'lik ekranla gelen ve 1080x2220 piksel ekran çözünürlüğü sunan cihaz, Snapdragon 660 işlemciden güç alıyor. Adreno 512 GPU kullanan Galaxy A9 (2018), 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ile geliyor. Toplam hafızayı microSD kart desteği ile artırabilmek de mümkün.
Arka yüzünde 4 kamera bulunan cihazın bataryası ise 3800 mAh.
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