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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.03.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A9 (2018) telefonlara Android Pie müjdesi

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Samsung Galaxy A9 (2018) telefonlara Android Pie müjdesi

Samsung'un Galaxy A9 (2018) sürümü bugün Android Pie güncellemesi aldı. Android 8.0 Oreo işletim sistemi yüklü olarak satılan telefonlara yeni güncellemenin gelmesiyle birlikte telefonun arayüzünden ayarlarına pek çok değişiklik yapıldı.

Samsung'un telefonların güncel durumunu kontrol etmek için kullanıcılarına sunduğu guncelmiyiz.com isimli internet sitesinden güncellemeyle ilgili son durumu öğrenebiliyorsunuz. Bu sayfaya bakıldığında henüz test aşamasında olan güncellemenin 15 Mart 2019'da yayınlanacağı söylenmiş. Ancak Samsung, bu tarihten bir gün önce davranarak Android Pie sürümünü kullanıcılarına sunmuş durumda.

Android Pie güncellemesi ile birlikte kullanıcılara Şubat ayı Android güvenlik yaması da sunuldu. 

Gelelim Galaxy A9 (2018) teknik özelliklerine. 6.3 inç'lik ekranla gelen ve 1080x2220 piksel ekran çözünürlüğü sunan cihaz, Snapdragon 660 işlemciden güç alıyor. Adreno 512 GPU kullanan Galaxy A9 (2018), 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ile geliyor. Toplam hafızayı microSD kart desteği ile artırabilmek de mümkün.

Arka yüzünde 4 kamera bulunan cihazın bataryası ise 3800 mAh. 

Nokia 9 PureView: 5 kameralı telefona merhaba!Nokia, uzun zamandır beklenen 5 kameralı telefonuyla sahalara geri döndü. İşte 5 kameralı Nokia telefonun özellikleri... Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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