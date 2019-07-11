Samsung Galaxy A80 Türkiye'de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı
Samsung, Galaxy A80'i Türkiye genelinde sessiz sedasız satışa sundu. Kızaklı arka kamerasıyla dikkat çeken yeni telefon bakın hangi özelliklerle geliyor, Türkiye fiyatı ne oldu?
Samsung, bu kez Galaxy A80 ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Türkiye'de satışına başlanan ürün, 6.7 inç'lik büyük bir ekranla geliyor. 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen cihazda Qualcomm'un Snapdragon 730G işlemcisi bulunuyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama hafızasıyla kutusundan çıkan Galaxy A80'in dikkat çeken bir diğer özelliği de parmak izi okuyucusunun ekrana gömülü şekilde gelmesi. Yeni amiral telefonlarda parmak izini artık ekrana dahil edildiğini görmek şaşırtıcı gelmiyor.
Cihazın en dikkat çeken yanı kamera tasarımı aslında. Zira Samsung diğer hiçbir telefonunda yapmadığını Galaxy A80 ile yapıyor. Bazı telefonlarda görmeye başladığımız tepeden içeri giren ve çıkan mekanizmadan farklı olarak bu kameralar öne ve arkaya dönebiliyor. Yani cihazın ön kamerası ve arka kameraları aslında aynı. Hangi taraftan görüntü alacaksanız mevcut 3 kamera size doğru dönüyor.
Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde çekim yapabilirken, ana kamerayı 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera takip ediyor. Kamerayı döndürmek için ise yapılması gereken arka kısmın kaydırılması...
3700 mAh bataryadan enerjisini alan Galaxy A90, 25 W hızlı şarj teknolojisini desteklediğinden oldukça kısa sürelerde tam şarj olabiliyor. Galaxy A80'in yüksek donanım özellikleri ve farklı kamera tasarımı bir arada düşünüldüğünde fiyatının düşük olacağını beklemek ise çok makul değil.
Galaxy A90'ın fiyat etiketi ise 6099 TL.
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