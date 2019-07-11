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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.07.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A80 Türkiye'de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

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Samsung Galaxy A80 Türkiye'de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung, Galaxy A80'i Türkiye genelinde sessiz sedasız satışa sundu. Kızaklı arka kamerasıyla dikkat çeken yeni telefon bakın hangi özelliklerle geliyor, Türkiye fiyatı ne oldu?

Samsung, bu kez Galaxy A80 ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Türkiye'de satışına başlanan ürün, 6.7 inç'lik büyük bir ekranla geliyor. 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen cihazda Qualcomm'un Snapdragon 730G işlemcisi bulunuyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama hafızasıyla kutusundan çıkan Galaxy A80'in dikkat çeken bir diğer özelliği de parmak izi okuyucusunun ekrana gömülü şekilde gelmesi. Yeni amiral telefonlarda parmak izini artık ekrana dahil edildiğini görmek şaşırtıcı gelmiyor.

Cihazın en dikkat çeken yanı kamera tasarımı aslında. Zira Samsung diğer hiçbir telefonunda yapmadığını Galaxy A80 ile yapıyor. Bazı telefonlarda görmeye başladığımız tepeden içeri giren ve çıkan mekanizmadan farklı olarak bu kameralar öne ve arkaya dönebiliyor. Yani cihazın ön kamerası ve arka kameraları aslında aynı. Hangi taraftan görüntü alacaksanız mevcut 3 kamera size doğru dönüyor. 

Samsung Galaxy A80 Türkiyede satışa çıktı İşte özellikleri ve fiyatı

Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde çekim yapabilirken, ana kamerayı 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera takip ediyor. Kamerayı döndürmek için ise yapılması gereken arka kısmın kaydırılması... 

3700 mAh bataryadan enerjisini alan Galaxy A90, 25 W hızlı şarj teknolojisini desteklediğinden oldukça kısa sürelerde tam şarj olabiliyor. Galaxy A80'in yüksek donanım özellikleri ve farklı kamera tasarımı bir arada düşünüldüğünde fiyatının düşük olacağını beklemek ise çok makul değil. 

Galaxy A90'ın fiyat etiketi ise 6099 TL.

Samsung Galaxy A70 incelemesiSamsung'un Galaxy A50'nin ardından Türkiye'de satışa sunduğu yeni üç kameralı telefonu Galaxy A70'i inceledik.
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