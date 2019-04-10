Samsung Galaxy A80 ortaya çıktı! İşte özellikleri
Yeni Galaxy A serisi telefonlarını bir bir tanıtan Samsung, bu kez Galaxy A80 için çalışmalara başladı. Geekbench üzerinde ilk kez adı görülen telefon bakın hangi özelliklere sahip?
Orta segmentteki başarısını tekrar yakalamak isteyen Samsung, Galaxy A serisine yoğunlaşıyor. Güney Koreli şirket, Galaxy S10 ailesinin ardından amiral gemilerine en yakın modeller için çalışmalarını sürdürüyor. Serinin en güçlü telefonlarından olacak cihaz performans testinde görüldü.
Kısa bir süre içerisinde piyasaya sunulması beklenen Galaxy A80, Geekbench'te ortaya çıktı. Snapdragon 675 işlemciden güç alması beklenen cihaz 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Aynı zamanda Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon One UI arayüzüyle gelecek.
Performans testinde ortaya çıkan cihazın tek çekirdekte 2488, çoklu çekirdekte ise 6732 puan aldığını belirtelim. Galaxy A80 hakkında henüz resmi bir açıklama yapmayan Samsung, orta segment telefonunu yakında tanıtması bekleniyor.
Galaxy A80 hakkında ortaya çıkan detaylar bunlarla sınırlı. Cihaz hakkında yeni bilgilerin gelmesi halinde sizlerle paylaşıyor olacağız.
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