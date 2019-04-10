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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.04.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A80 ortaya çıktı! İşte özellikleri

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Samsung Galaxy A80 ortaya çıktı! İşte özellikleri

Yeni Galaxy A serisi telefonlarını bir bir tanıtan Samsung, bu kez Galaxy A80 için çalışmalara başladı. Geekbench üzerinde ilk kez adı görülen telefon bakın hangi özelliklere sahip?

Orta segmentteki başarısını tekrar yakalamak isteyen Samsung, Galaxy A serisine yoğunlaşıyor. Güney Koreli şirket, Galaxy S10 ailesinin ardından amiral gemilerine en yakın modeller için çalışmalarını sürdürüyor. Serinin en güçlü telefonlarından olacak cihaz performans testinde görüldü.

Kısa bir süre içerisinde piyasaya sunulması beklenen Galaxy A80, Geekbench'te ortaya çıktı. Snapdragon 675 işlemciden güç alması beklenen cihaz 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Aynı zamanda Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon One UI arayüzüyle gelecek.

Performans testinde ortaya çıkan cihazın tek çekirdekte 2488, çoklu çekirdekte ise 6732 puan aldığını belirtelim. Galaxy A80 hakkında henüz resmi bir açıklama yapmayan Samsung, orta segment telefonunu yakında tanıtması bekleniyor. 

Galaxy A80 hakkında ortaya çıkan detaylar bunlarla sınırlı. Cihaz hakkında yeni bilgilerin gelmesi halinde sizlerle paylaşıyor olacağız.

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