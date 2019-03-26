Samsung Galaxy A70 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Galaxy A serisini genişletmeye devam eden Samsung, şimdi de Galaxy A70 modelini resmi olarak tanıttı. Orta-üst segment arasına konumlandırılan telefon bakın hangi özelliklere sahip.
Samsung, Galaxy S10 ailesinin ardından amiral gemilerine en yakın modeller için çalışmalara başladı. Bununla birlikte Galaxy A serisine yeni cihazlar ekleyen şirket şimdi de Galaxy A70 modelini sahneye çıkardı.
Damla çentikli Infinity-U ekran ile gelen cihaz 6.7 inç boyutunda ekrana sahip. İyi bir ekran-kasa oranı sunan Galaxy A70, üç arka kamerayla gelirken ön taraftaki 32 Megapiksel boyutundaki kamera ona eşlik ediyor. Arka taraftaki kameralar ise 32 MP, 8MP ve 5 MP çözünürlüğünde. Fiziksel bir parmak izi okuyucusuna yer verilmeyen telefonda yüz tanıma teknolojisi ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusu bulunuyor.
Cihazda kullanılan işlemci açıklanmasa da 8 çekirdekli Exynos yonga setinin yer alacağı tahmin ediliyor. Diğer donanım özelliklerine bakacak olursak 6 ve 8 GB RAM seçenekleri ve 128 GB depolama alanıyla geldiğini görüyoruz. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkan Galaxy A70, 4500 mAh bataryadan güç alıyor.
Siyah, beyaz, mavi ve mercan renk seçenekleriyle satışa sunulacak Samsung Galaxy A70 modelinin satış fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadığını da belirtelim.
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