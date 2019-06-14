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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.06.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A70 incelemesi

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Samsung Galaxy A70 incelemesi

Samsung'un geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu yeni A serisi telefonu Galaxy A70, telefonlara fazlaca bütçe ayırmak istemeyen; ancak donanım özellikleri bakımından da amiral telefonlarla yarışacak bir performans sunuyor. Özellikle de Galaxy A70 kamera özellikleri söz konusu olduğunda serinin en dikkate değer modeli... Şimdi gelin, Galaxy A70'i yakından inceleyelim.

Samsung, Galaxy J serisini sona erdirdi; ancak Galaxy A serisine de yatırımını artırdı. Son olarak Galaxy A50 ile karşımıza çıkan şirketin özellikle ultra geniş açılı lensiyle hayli başarılı görüntüler elde edilebiliyor. Özellikle bu sayfadaki videodan da görebileceğiniz üzere İstanbul'un çeşitli noktalarından ultra geniş açılı kamerayla çok daha farklı ve dikkat çekici fotoğraflara imza atabilmek mümkün. Galaxy A70 ise Galaxy A50'nin bir üst modeli.

Özellikle kamera özellikleriyle dikkat çeken Galaxy A70, 123 derecelik ultra geniş açılı kamerası sayesinde fotoğraf çekimlerinde başarılı sonuçlar elde edebiliyor. Yani insan gözünün gördüğü açıya yakın bir perspektiften çekilen görüntüler böylece çok daha etkili görünüyor. Ayrıca bu lensle çekilen görüntüler, telefonun Auto HDR özeliği sayesinde de iyileştiriliyor. 

Samsung Galaxy A70 incelemesi

Ana kamerasıyla 4K çözünürlüğünde görüntü alabilen Galaxy A70'in arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 32 MP'lik ana kameranın yanı sıra 8 MP ultra geniş açı lensi ve son olarak 5 MP çözünürlüğündeki derinlik sensörü dikey şekilde konumlandırılmış. Ön yüzdeki kamera da oldukça başarılı ve 32 MP çözünürlüğünde çekim yapabiliyor.

6.7 inç'lik büyük bir ekranı olan telefonun özellikle mercan renkli plastik kasası oldukça dikkat çekici. 183 gram ağırlığa sahip olan cihazın ekran çözünürlüğü ise 1080x2400 piksel. Gorilla Glass 3 teknolojisi ile ekran camını muhafaza eden Galaxy A70, Qualcomm'un Snapdragon 675 işlemcisinden gücünü alıyor. Andreno 612 grafik yongasını kullanan telefonun dahili hafızası standart olarak 128 GB olarak belirlenirken, 6 GB ve 8 GB RAM'li modelleri birbirinden ayrışıyor.

Türkiye pazarında 3 bin TL seviyelerinde bir fiyat etiketiyle satışa sunulmuş olan Galaxy A70, özellikle alacağı telefonda büyük ekran ve iyi çekim yapabilen kamera arayanlara hitap ediyor. 

Arttırılmış gerçeklik hayatımızı değiştirecek!Türk girişimci Şahin Boydaş ile WWDC 2019 etkinliğinde bir araya geldik. Küçük bir ekiple LEO AR Camera uygulamasını geliştiren Boydaş ile hayatımızı baştan sona değiştirmeye başlayan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin geldiği son noktayı konuştuk.
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