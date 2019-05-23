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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.05.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A70 için yeni güncelleme yayınlandı

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Samsung Galaxy A70 için yeni güncelleme yayınlandı

Samsung Galaxy A70 için yeni güncelleme yayınlandı. Peki yeni güncelleme beraberinde ne gibi yenilikler getiriyor?

Orta segment telefonları A serisi altında sunan Samsung, Galaxy A70 için yeni güncelleme yayınladı. 376 MB büyüklüğündeki güncelleme çeşitli performans iyileştirmeleri içeriyor.

Aynı zamanda güvenlik tarafında da geliştirmeler yapan şirket, Galaxy A70 için yeni bir video modu ekledi. Bunun yanında kameranın ve parmak izi sensörünün genel kalitesi iyileştirildi. İlk olarak Hindistan'da yayınlanan güncellemenin ileriki günlerde diğer ülkeler için de sunulması bekleniyor. 

SAMSUNG GALAXY A70 ÖZELLİKLERİ

6.7 inç'lik büyük bir ekranla gelen ve Infinity U ekran tasarımının kullanıldığı cihaz, 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Qualcomm'un Snapdragon 675 işlemcisinden gücünü alan telefon, iki farklı modelde kullanıcıların karşısına çıkacak. İsteyen 6 GB RAM'li modeli, isteyen de bir üst seviye olan 8 GB RAM'li Galaxy A70'i satın alabilecek.

Depolama kapasitesi söz konusu olduğunda ise cihazın dahili hafızası 128 GB. Ancak kullanıcılar, bu alanı yeterli görmezlerse microSD kart desteği sayesinde toplam hafızayı 512 GB'a kadar yükseltme şansına sahip olacak. 

Galaxy A70'in ön ve arka yüzünde 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Öndeki kamera çentik içerisine yerleştirilirken, arkaya geçtiğimizde ana kameraya ek olarak iki kamera daha yer alıyor. Yani toplamda üç arka kameradan söz etmek gerekiyor. Diğer iki kamera 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 5 Megapiksel çözünürlüğündeki derinlik algılama için kullanılan sensörler olarak sıralanıyor.  

Galaxy A70'in arka kamerasıyla 4K 30 FPS'ye kadar video çekimi yapabilmek mümkün. Ön kamera ise 1080p 30 FPS desteğine sahip. Kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak çıkan Galaxy A70, 4500 mAh bataryaya sahip; bu da cihazın diğer Galaxy A serisi telefonlara kıyasla çok daha uzun batarya ömrüne sahip olduğu anlamına geliyor.  

Galaxy S10 5G'nin ardından 18 W'nin üzerine çıkarak 25 W hızlı şarj desteğini de sunan Galaxy A70, Türkiye'de 3399 TL'den alıcısına ulaşacak. 

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