Samsung Galaxy A7 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Samsung, dün gerçekleştirdiği etkinlikte hem dört hem de üç kameralı iki farklı telefon modelini tanıttı. Samsung'un duyurduğu üç kameralı Galaxy A7, A9'un bir düşük modeli. İşte Galaxy A7'nin tüm özellikleri...

12 Ekim 2018 - 07:21:27 Hürriyet Haber

True

Üç adet güçlü arka kameraya, şık tasarıma ve günlük kullanım için gerekli olan özelliklere sahip Galaxy A7 kasım ayı başında Türkiye'de satışa çıkıyor. Özelliklerine gelince... Galaxy A7; 6 inç büyüklüğünde olan ve 2220×1080 piksel yani Full HD+ çözünürlük sunan Super AMOLED bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Cihaza gücünü Samsung tarafından geliştirilen Exynos 7885 işlemci veriyor. 14 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve iki çekirdeği 2.2 GHz, altı çekirdeği ise 1.6 GHz hızında çalışan bu işlemci, Mali-G71 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.





4 GB / 6 GB RAM seçenekleri ile gelen Galaxy A7 2018, depolama tarafında 64 GB / 128 GB olmak üzere iki seçenek sunuyor. Tabi, yetersiz kalması durumunda microSD kart ile bu hafızayı artırmak mümkün.

24 Megapiksel çözünürlüğündeki f/1.7 diyaframa sahip ana kameraya, 8 Megapiksel çözünürlüğünde 120 derece geniş açılı f/2.4 ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü görevi yapan f/2.2 bir kamera eşlik ediyor.





Galaxy A7'nin üç adet güçlü kamerası şu özellikleri sunuyor:

Galaxy A7'nin 8MP 120° Ultra Geniş Açılı Lensi ile hiçbir anı kaçırmayın. Galaxy A7, ultra geniş açıya sahip fotoğraflarla dünyayı olduğu gibi yakalıyor.



24MP Ana Lensine ek olarak 5MP Odak Lensi sayesinde, Galaxy A7'nin Canlı Odak özelliği etkileyici fotoğraflar yakalamanız için bokeh efektini ayarlamanıza izin vererek alan derinliğini kontrol etmenizi sağlıyor.



Galaxy A7'nin 24MP Lensi, loş ışık altındaki ortamlarda dört pikseli tek bir pikselde birleştirerek fotoğraflarınıza daha fazla ışığın girmesine izin veriyor. Bu sayede hem aydınlık, hem de loş ortamlarda iyi fotoğraflar çekilebiliyor. Samsung'un akıllı Görsel Zekası'nı kullanan Galaxy A7 kamerası, çekeceğiniz nesneleri kategorilere ayırıp görüntü kalitesini anında artırmak için renk, kontrast ve parlaklık ayarı yapıyor.